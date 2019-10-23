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金融時報：陸擬撤換林鄭月娥 新特首考慮陳德霖和唐英年

北部東部降雨機率大 中南部留意空氣品質

2019-10-23 07:37聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，今天影響台灣的東北風會比昨天再稍微增強，水氣量也會增加，迎風面的北部、東北部和東部降雨機率將提高，天氣以多雲為主，雖然偶而仍有從雲縫中見到陽光的機會，但是也會因為有時雲層較厚而帶來偶飄雨或小雨。清晨低溫約21到22度，中午高溫約26到28度。出門記得攜帶雨具，穿著上也要多搭件薄長袖或外套。如要前往海邊活動也要特別注意安全，風浪仍然較大。

中南部較不受東北風影響，大致上仍然以晴到多雲天氣為主，要留意的是日夜溫差和空氣品質。他說，日夜溫差以中部較顯著，清晨低溫約20到21度，中午高溫可達30到31度，差了有10度左右。南部清晨氣溫稍高，不過也會開始有涼的感覺，中午仍然較熱。日夜溫差大主要是因為天空晴朗少雲，白天陽光強、增溫快，晚上沒有陽光後，地表的散熱速度也很快，因此入夜後的降溫非常迅速，尤其在空曠和沿海地區，早出晚歸還是要注意保暖。

他說，中南部另外還要留意空氣品質，陽光強導致中午臭氧濃度偏高，位於東北風下風處也使得擴散條件變差，汙染物容易累積，沿海地區則要留意裸露的河床可能因為風速較大，而有揚塵現象，造成空氣品質不佳又影響視線交通。預計未來三天空氣品質都有可能達對敏感族群不健康的橘色提醒等級，外出要多注意。

他說，強颱博羅依目前位於硫磺島附近海面，在台灣東方約2000多公里海面上，目前是強烈颱風等級，未來12小時將是其發展最強的時候，接下來會逐漸進入海水溫度較低的區域，較不利其發展。博羅依颱風未來將會朝日本東方海面移動，對陸地不會造成影響。不過未來幾天要前往日本的話，還是要注意將有低壓從九州影響到關東地區，天氣不太穩定。

空氣品質低溫颱風
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