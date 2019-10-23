北部東部降雨機率大 中南部留意空氣品質

2019-10-23 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，今天影響台灣的東北風會比昨天再稍微增強，水氣量也會增加，迎風面的北部、東北部和東部降雨機率將提高，天氣以多雲為主，雖然偶而仍有從雲縫中見到陽光的機會，但是也會因為有時雲層較厚而帶來偶飄雨或小雨。清晨低溫約21到22度，中午高溫約26到28度。出門記得攜帶雨具，穿著上也要多搭件薄長袖或外套。如要前往海邊活動也要特別注意安全，風浪仍然較大。

中南部較不受東北風影響，大致上仍然以晴到多雲天氣為主，要留意的是日夜溫差和空氣品質。他說，日夜溫差以中部較顯著，清晨低溫約20到21度，中午高溫可達30到31度，差了有10度左右。南部清晨氣溫稍高，不過也會開始有涼的感覺，中午仍然較熱。日夜溫差大主要是因為天空晴朗少雲，白天陽光強、增溫快，晚上沒有陽光後，地表的散熱速度也很快，因此入夜後的降溫非常迅速，尤其在空曠和沿海地區，早出晚歸還是要注意保暖。

他說，中南部另外還要留意空氣品質，陽光強導致中午臭氧濃度偏高，位於東北風下風處也使得擴散條件變差，汙染物容易累積，沿海地區則要留意裸露的河床可能因為風速較大，而有揚塵現象，造成空氣品質不佳又影響視線交通。預計未來三天空氣品質都有可能達對敏感族群不健康的橘色提醒等級，外出要多注意。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他說，強颱博羅依目前位於硫磺島附近海面，在台灣東方約2000多公里海面上，目前是強烈颱風等級，未來12小時將是其發展最強的時候，接下來會逐漸進入海水溫度較低的區域，較不利其發展。博羅依颱風未來將會朝日本東方海面移動，對陸地不會造成影響。不過未來幾天要前往日本的話，還是要注意將有低壓從九州影響到關東地區，天氣不太穩定。