台灣首屆樂齡合唱節登場 500位銀髮族唱出第二人生

2019-10-22 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



「唱」出第二人生，唱到天荒地老！第一屆「台北樂齡合唱節」今、明兩天(22、23日)在台北中山堂登場。此一銀髮合唱節由台北愛樂文教基金會主辦，邀10組台灣在地樂齡合唱團，以歌聲傳遞不老精神。

隨著台灣步入高齡社會，合唱團已成為許多人退休後的「人生第二春」。致力於推廣合唱音樂的台北愛樂文教基金會，成立多組熟齡合唱團隊，如「台北愛樂婦女合唱團」、「台北愛樂市民合唱團」，除了年度演出外，也代表台灣參與過多項國際合唱賽事。

為促進國內樂齡合唱團之音樂交流，台北愛樂舉辦第一屆「台北樂齡合唱節」，廣邀在地樂齡組合唱團參與。參加者包括中央研究院合唱團、內湖社大合唱團、台北市師韻合唱團、東韻合唱團、真如苑真如合唱團、台北愛樂市民女聲合唱團、台北糖廍合唱團、同心合唱團、秀朗愛樂合唱團、雅韻合唱團等。

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台北愛樂指出，此一樂齡合唱節除了將舉行兩場音樂會外，更規劃一系列專業訓練課程，在專業師資的帶領下，引導團員進行聲音訓練、肢體延展，以及身心靈全方位的保健。如邀音樂治療師廖珮岐，帶領樂齡團員藉由音樂與歌唱感受身心靈變化；專業教練黃致芊將介紹適合強化銀髮族身體功能的樂齡體適能。