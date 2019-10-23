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人工水晶體他花7萬5 為何他僅付4萬2？

2019-10-23 00:37聯合報 記者邱宜君／台北報導

人工水晶體為自付差額醫材，同一廠牌型號在各醫療院所自費價格相差甚大，健保署將訂出...
人工水晶體為自付差額醫材，同一廠牌型號在各醫療院所自費價格相差甚大，健保署將訂出收費上限。 圖／聯合報系資料照片
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民眾想要自付差額特材，常面臨院所間收費差異大，同一款人工水晶體，有的醫療院所收到七萬五，有的院所收四萬五、四萬二，就算用健保比價網，也常搞不清楚，更無從得知價格與該醫材的效益是否相符。

為終結收費亂象，健保署日前預告修正草案，現有差額特材類別將全面訂定自付額上限，至於未來新增類別，除了擬定上限價，也將依臨床實證等級訂定健保給付比例，最多可給付四成，減輕民眾負擔。

健保署副署長蔡淑鈴表示，針對人工水晶體、心臟支架等現有十類差額特材，健保選定一個健保已給付項目為參考品，根據參考品支付價給付給醫院。至於民眾端，並沒自付差額的上限，以至於自付額在不同醫院差距很大，同廠牌同產品在不同醫院價差可能高達數萬元。

以「美德科」美來視軟式人工水晶體（非球面軟式、散光）為例，依據健保比價網登錄資料，在新北市某眼科診所需自費七萬五千元，但在高雄市另一家眼科診所卻只要四萬兩千多元。

為改善亂象，此次修訂有兩大重點。蔡淑鈴表示，首先針對既有十類差額特材，將依功能分類後，由特材共擬會議全面訂定上限價格，這樣一來，扣除健保依參考品所支付的金額後，民眾自付差額就有了天花板。

至於未來新增的差額特材類別，蔡淑鈴說，除了同樣訂有上限價，健保將不再找參考品訂支付價，是依據新特材之臨床實證來分級，療效愈好，健保支付比例愈高。草案有六十天預告期，分析各界意見後，最快明年初進入公告上路程序。

台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光說，差額醫材易衍生收費爭議及結果不如預期等醫糾，健保能積極管理是民眾所樂見，如果能將價格已降的差額醫材納入全額給付，才是民眾之福。呼籲健保署修訂草案時，應配合在自費同意書、健保比價網、醫病共享決策等相關資料當中，整理健保全額給付品項及不同差額品項的優缺點，包括適用對象、使用效益、差額計算方式等、仿單網路連結等資訊，並確保民眾不是在手術前匆匆簽字，而是有時間可以檢視甚至諮詢第二意見。

健保醫材
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