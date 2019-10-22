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我將派警赴港押解陳同佳 港議員：想讓港府尷尬

今夜最新！「大樂透」獎號結果出爐

2019-10-22 21:19聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

大樂透第108000092期今晚開獎，中獎號碼為「06」、「17」、「22」、「23」、「32」、「42」，特別號「13」。

今晚大樂透開獎結果出爐。圖/聯合報系資料照片
今晚大樂透開獎結果出爐。圖/聯合報系資料照片
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