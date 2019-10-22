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「紅樓夢」解禁是因為甄嬛？ 國光「乾隆與和珅」解謎

2019-10-22 19:47聯合報 記者陳宛茜／台北即時報導

中國傳統文學經典「紅樓夢」為什麼曾是禁書？乾隆皇為什麼要禁紅樓夢?而推動解禁「紅樓夢」的竟是乾隆母后，也就是「後宮甄嬛傳」中的甄嬛原型？國光劇團12月將推出第三部清宮大戲「夢紅樓．乾隆與和珅」，嘗試用戲劇為此一歷史之謎解謎。

繼2014「康熙與鰲拜」、2016「孝莊與多爾袞」後，國光劇團即將推出第三部清宮大戲「夢紅樓．乾隆與和珅」。編劇王安祈大膽引用文學經典「紅樓夢」，切入乾隆與和珅的君臣關係，開掘觀覽帝國衰敗的獨特視角，12月6日至8日於國家戲劇院登場。

本劇主軸描寫乾隆晚年與親信大臣和珅的互動，透過溫宇航飾演的和珅，如何從儀表翩翩的機敏才子一步一步體察上意，深入君心，設立「議罪銀」制度替皇帝充實內務府、撫慰乾隆畢生無法抹去的喪妻之痛，最終成為比乾隆親生兒子更親密的心腹。

而唐文華飾演的乾隆，雖站在十全武功的盛世巔峰，卻仍不免在生命消逝的恐懼、對愛情的眷戀及對權力的渴望之間搖擺。該劇安排乾隆神遊「太虛幻境」，從紅樓夢的「風月寶鑑」中看到大清帝國命運的隱喻。

而黃宇琳飾演的王熙鳳、林庭瑜飾演的秦可卿，加上黃詩雅飾演的乾富察皇后，在劇中皆為鬼魂或虛幻人物，預見繁華將逝的徵兆。

紅樓夢完成年代推測於乾隆年間。此一文學經典，在誕生當時竟為禁書。 據傳，「紅樓夢」是因書中記載許多旗人宮廷貴族的實際細節，被認為有可能影射朝政或皇家祕辛而被禁；而和珅每天讀「紅樓夢」給乾隆的母后聽，促成乾隆皇解禁此書。不過，這些揣測始終無法得到證實。

也有人猜測，「紅樓夢」中賈寶玉的姐姐賈元春，影射的便是乾隆皇帝的生母——孝聖賢皇后鈕鈷祿氏，也就是甄嬛的人物原型——雍正皇帝的熹妃。

在「夢紅樓．乾隆與和珅」中，王安祈特別安排編劇特別安排劇中下令禁書與解禁之人皆是乾隆皇帝。一開場，「紅樓夢」便是一本「烈焰中的禁書」，由和珅搶救未被燒盡之稿而得。「紅樓夢」不只由盛漸衰的內容影射大清帝國的殞落，書的禁與解禁亦象徵著乾隆的內心關照與君臣生命關係的變化。

國光劇團藝術總監王安祈表示，清裝戲本來就是京劇的重要類型，在清朝當時是「時裝戲」，由來甚久，絕對不是對電視清裝戲的仿效。她認為，編劇是「與史料『競合』的說故事人，在歷史罅隙中作文章。」

「夢紅樓」排演片段，唐文華飾乾隆；黃宇琳飾王熙鳳。圖／國家戲劇院提供
「夢紅樓」排演片段，唐文華飾乾隆；黃宇琳飾王熙鳳。圖／國家戲劇院提供
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紅樓夢乾隆皇帝
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