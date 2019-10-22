屏東新增1例登革熱病例 境外移入
2019-10-22 18:17中央社 屏東縣22日電
屏東縣衛生局今天表示，屏東縣新增1例登革熱境外移入病例，個案住屏東市，曾前往柬埔寨旅遊。屏東縣今年累計至今，有7例境外移入登革熱病例，沒有本土登革熱病例。
衛生局表示，新增個案為住屏東市潭墘里29歲男子，9日至15日前往柬埔寨旅遊，18日起出現發燒症狀自行服藥，20日前往醫院就醫，因登革熱快篩陽性通報，21日經實驗室判定為確診個案，感染登革病毒第4型。目前住院隔離中，同住接觸者沒有疑似症狀。
衛生局表示，21日當天立刻進行住家及工作地環境評估及孳生源清除，並於次日會同里長、警察、環保局及市公所，完成住家社區擴大疫調並執行戶內外環境的孳生源清除及化學防治工作。
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衛生局表示，個案在傳染期內，已在社區活動3天，為防範引發這波次的本土登革熱疫情發生，呼籲民眾注意居家環境巡檢並清除積水容器，出現發燒、肌肉酸痛等症狀應立即就醫。
衛生局指出，依衛福部疾病管制署疫情資料顯示，今年截至10月21日止，國內累計99例本土登革熱病例，其中高雄市57例、台南市31例、新北市7例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。另有430例境外移入病例，近1個月新增個案感染國家以越南、泰國、柬埔寨及菲律賓為多。
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