台灣自行車登山王周五登場 42國730選手挑戰

2019-10-22 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



2019台灣自行車登山王挑戰將於10月25日登場，今年吸引全球42個國家地區、共計730位國內外職業和業餘自行車登山者決戰武嶺之巔。包含國際名將約翰（John Ebsen）、班傑明（Benjamin Dyball）等人。

本賽事外籍車手的報名人數逐年增加，其中不乏愈來愈多曾經參與諸如環法、環義、環西及世巡賽等頂級賽事的男女好手。觀光局表示，今年總數730位選手中，488位外籍選手比率達66.8%，已是連續第三年外籍選手比例過半；此外，今年女性車手共有74位，也創下本賽事史上新高。

觀光局表示，今年UCI世界巡迴賽頂級職業車隊Katusha－Alpecin車隊派出2位現役選手參加賽事，包括澳洲籍的哈斯（Nathan Haas）、比利時籍的克拉斯（Steff Cras）、曾被Cycle Sport雜誌票選為全球最佳女子自行車選手的荷蘭籍明星選手瑪麗安娜（Marianne Vos）、丹麥籍約翰（John Ebsen）、澳洲的班傑明（Benjamin Dyball）；荷蘭小將肯尼（Kenny Nijssen）、曾多次登上KOM頒獎台的日本登山王級知名選手森本誠（Morimoto Makoto）等人都將來台參賽。

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台灣選手部分則包含馮俊凱、范永奕、彭源堂、黃文忠、劉書銘、吳之皓、黃冠霖，及女子選手曾可妡、許宛婷與陳姿吟，今年也都再次參戰力求佳績。

賽事從位於太平洋濱的花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達台灣公路最高點合歡山的武嶺，選手將挑戰從海拔0公尺直上3275公尺，全長105公里。