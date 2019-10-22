治癌福音 南部細胞治療中心將開張
2019-10-22 16:35中央社 高雄22日電
被視為治癌新希望的自體免疫細胞治療漸成為治癌主流療法之一，高雄醫學大學附設醫院今天與生醫業者簽約建置南部首家細胞治療中心，預計明年3月啟用，方便南部患者就近治療。
高醫大附院中午與瑞寶生醫簽約合作將打造濁水溪以南第一家細胞治療中心，讓病患不必再遠赴中北部，甚至國外求醫。高醫表示，中心啟用後將陸續進行食道癌、頭頸癌、肝癌、胃癌、大腸癌、結腸癌、胰臟癌、皮膚癌及惡性肉瘤治療。
高醫大附院院長侯明鋒表示，雙方將展開新一代細胞治療研究，並開發腫瘤疫苗及嵌合式T細胞療法，實驗室更將導入先進細胞製程，讓病患治療更安全有效。
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高醫大附院副院長吳登強指出，自體細胞療法是使用病患自身T細胞在體外培養，擴增數目後再輸回人體，可強化免疫系統對癌細胞的清除力，也不會被排斥，是癌末患者歷經手術、化療、電療及標靶治療後，另一種治療新利器。
瑞寶生醫董事長陳瑞聰說，這次與高醫合作將以資訊產業管理經驗，在南部打造最先進的細胞治療中心。
衛生福利部公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（簡稱特管辦法）」修正案後，讓癌症病患在手術、化療、放射線及標靶等傳統療法外有了新選擇，尤其自體免疫細胞治療更為癌末治療帶來新曙光。
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