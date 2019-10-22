我國爆屈公病群聚感染！5旬婦緬甸宗教活動中鏢 痛到走不動

2019-10-22 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



我國又爆境外移入屈公病群聚，北部20多歲及50多歲本國籍女性，九月發病前均曾在緬甸仰光參加同一個宗教活動，不料在當地開始出現關節痛、骨頭痛症狀，但多次就醫都沒有感善，十月中旬返國入境時，主動至機場檢疫站通報，經檢驗確診感染屈公病，其中50多歲婦人症狀較明顯，甚至關節痛爆無法行走，至今仍未痊癒。

疾管署統計，國內上周新增6例屈公病境外移入病例，均來自緬甸，顯示當地屈公病疫情仍持續，其中包括這次公布的這一起群聚感染事件。疾管署副署長羅一鈞表示，參與該宗教活動共5人，其中2人同時於9月6日在緬甸發病，50多歲女性甚至在當地6度就醫，仍未好轉，所幸2人返國時均已過可傳染期。

疾管署統計近一個月國內新增屈公病境外移入病例共13例，感染國家以緬甸為主，占11例；今年截至目前累計81例境外移入病例，自緬甸移入59例，佔73%最多、其次為泰國12例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例。本國個案出國目的旅遊最多、其次為商務、志工活動等。

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國際疫情資料顯示，鄰近我國的泰國屈公病疫情上升且處流行期，近期病例以中部及南部為多。印度今年截至9月累計逾4萬例疑似病例，馬來西亞及新加坡疫情下降，但每周仍持續有新增病例。疾管署已將緬甸旅遊疫情建議列為第二級警示(Alert)，泰國、印度及馬爾地夫列為第一級注意(Watch)。

疾管署防疫醫師林詠青表示，屈公病典型症狀與登革熱雷同，包括發燒、皮疹、關節痛或關節炎，其中特別是手腳的小關節、手腕和腳踝。大部分患者在一周內可康復，但也有患者的關節痛會持續一段時間。