建構友善社區 奇美醫學中心辦失智國際研討會
2019-10-22 15:54
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
協助建構更友善的社區關懷失智者，奇美醫學中心今舉辦失智症照護國際研討會，邀國內外失智症專家學者與實務工作者，分享失智友善社區與照護成果。
會中邀請台南市政府社會局局長黃志中、長期照顧管理中心主任洪明婷、南市醫師公會副理事長林宏榮、中正大學傳播學系教授盧鴻毅、日本醫療法人社團悠翔會理事長兼診療部長佐佐木淳、慶應義塾大學教授山崎亮，與國際失智症協會國際研究與政策專員Wendy Weidner等人，希望專家座談討論、互動交流，減少歧視與消除失智症者汙名化，落實失智友善社區長期照顧目標。
奇美醫學中心院長邱仲慶表示，失智症是一種認知退化症候群，推估2019年台灣失智人口已逾28萬人，且有9成居住在社區中，
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奇美醫學中心去年設立失智共同照護中心、失智社區服務據點，並提供預防及延緩失能(智)等失智照護相關服務，依個別需求媒合長期照顧資源，至上月底止，服務個案為1177人，是南市失智症服務人數最多的單位。
邱仲慶表示，今年院方同時承接國民健康署失智友善社區計畫，因應高齡化來臨的時代失智人口與日俱增，透過政府機構與奇美醫院連結在地社區力量，以社區賦權概念推動失智友善社區，集結社區志工、居民、商家與組織等守護力量，積極營造友善溫馨的社區環境，讓失智症者與家庭照顧者，獲得正向健康的社區居住環境。
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