糖尿病患失戀棄守血糖 30歲男子洗腎

2019-10-22 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



彰化30歲的陳先生患有第一型糖尿病，從10歲發病後一直控制得很好，也當到餐廳店長，不覺得糖尿病對他生活影響很大，但2年多前他失戀，走不出情關，工作沒了，胰島素也不打了，腎功能急速惡化，造成尿毒症只能洗腎保命。

彰化醫院糖尿病個案管理師邱小佳指出，陳先生走10多年每天自行施打胰島素，糖化血色素都控制在7以下，是糖尿病患者的衛教模範，但2年多前他卻不再回診拿藥，多次追蹤才知道他走不出情傷，1年多的時間都不控制血糖，1年前他因血糖飆高後酮酸中毒昏迷送急診，飯前血糖530(正常70~110mg/dl)，糖化血色素高達14(正常值4~6%)，更嚴重的是，腎臟因此病變，功能受損。

根據台灣腎臟醫學會資料，透析患者有糖尿病比率從2000年27.7%增加至2015年的46.3%，呈逐年增加趨勢。從臨床經驗來看，台灣的洗腎病患約有一半是糖尿病引起。

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彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡表示，陳姓病患的腎臟功能嚴重受損後持續惡化，排不出毒素就成了尿毒症，但不管是第一型或第二型糖尿病若能好好控制，至少可延遲洗腎，很多人終其一生都不用洗腎。

糖尿病患者除了要聽從醫囑，固定服藥或施打胰島素之外，還要定期追蹤，最好每天都能自己測量血糖觀察；飲食養成定時定量的好習慣，多攝取富含纖維質的食物，每天至少攝取1500毫升的水，少喝酒，減少食用高油脂或油炸食物，以及含鹽量高的加工類食品，也要養成規律運動的習慣。