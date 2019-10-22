隔三年首見腸病毒71型死亡病例 一歲男童發病三天不治

2019-10-22 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



我國出現今年首例腸病毒死亡病例，更是隔三年首見腸病毒71型死亡病例，衛福部疾管署今公布，我國上周新增一例腸病毒重症死亡案例，南部一歲男童感染腸病毒71型，短短三天內引發心肺衰竭不治。疾管署提醒，雖國內腸病毒疫情已過高峰，但想擺脫流行期恐要等到11月中旬。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案沒有特殊病史，9月26日發病反覆發燒及嘔吐至診所就醫，其後出現嗜睡情形，28日因呼吸急促、活動力下降，凌晨送急診，發現有肺水腫、呼吸衰竭、心肌炎及休克，緊急住院，仍因病情急遽惡化不幸於當日死亡，檢驗審查確認為腸病毒71型感染引發心肺衰竭。

近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續於社區活動，但已明顯下降。林詠青表示，男童的哥哥在9月5日有出現腸病毒症狀，就讀學校也有因腸病毒停課班級，但由於事隔三周男童才發病，無法證實兩者有直接關係，不排除男童是在這段期間於公共場所遭感染。

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事隔三年，我國再度出現腸病毒71型死亡個案，疾管署副署長羅一鈞表示，最近一次的71型死亡個案是在2016年，當時個案是一名北部兩歲女童，發病兩周死亡。

近年我國腸病毒死亡個案幾乎都是ㄧ至兩例，去年共8例死亡個案，羅一鈞說，主要是因去年流行的是對新生兒威脅極大的伊科病毒11型，新生兒一半感染，近5成個案都會喪命。

疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計約16400人次，較前一周下降7%，仍處流行期。今年累計50例腸病毒重症病例，以感染腸病毒71型占40例最多，其中1例死亡，其他分別是感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型各2例，以及克沙奇A4型、A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。

羅一鈞提醒，今年腸病毒是事隔7年較大疫情，雖疫情連四周下降，但幅度趨緩，要降至流行閥值以下，恐需等到11月中旬，5歲以下幼兒為腸病毒重症高危險群。

由於腸病毒71型引起重症病程變化快速，應留意幼兒感染後一周內病情變化，一旦發現有嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，務必立即送大醫院。