瑞寶生醫攜手高醫 打造南台灣首家細胞治療中心

2019-10-22 15:11 中央社 台北22日電



仁寶集團旗下瑞寶生醫，今天與高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）簽訂合作備忘錄，共同打造符合法規的GTP實驗室，建置南台灣首家細胞治療中心。

瑞寶生醫成立於2016年，深耕癌症免疫細胞療法、幹細胞再生醫學與預防醫學發展研究，瑞寶表示，擁有國際高規格符合「人體細胞組織優良操作規範（GTP）」標準的細胞實驗室，並即將完成衛福部審查通過的CPU（Cell Product Unit）認可函，目前已與台大醫院、國泰醫院、馬偕醫院、奇美醫院、澄清醫院及高醫等醫療機構進行特管法計畫書準備中，短期內將提出申請。

高醫院長侯明鋒指出，高醫在細胞治療領域的研究超過10多年，這次與瑞寶生醫的合作，將共同打造南台灣「細胞治療中心」，使患者在手術、化療、放射治療、標靶治療後，有第5種治療癌症的選擇。

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仁寶集團在ICT技術基礎下，近年來積極佈局智慧醫療、醫材設備、遠距醫療服務、結構化電子病歷、及精準醫療大數據平台，逐步打造智慧醫療及健康照護事業版圖。透過瑞寶生醫的發展，成功踏入生醫領域，研究人類癌症免疫療法、幹細胞及再生醫學，期望結合智慧醫療和生醫技術，建構更完整的醫療供應鏈。