南迴醫院催生之路 同學開名車住豪宅他過勞中風
徐超斌，台東達仁鄉土坂部落排灣族人，2002年脫下奇美醫院急診室主治醫生白袍回鄉行醫，鄉裡稱他「超人醫生」。花費超過9年時間催生南迴醫院，但夢想還看不到盡頭。
他說：「從奇美醫院回到部落，最窮的時候，存款只剩5位數！開同學會，大家年收入千萬，聊的是名車、別墅、游泳池，我插不上話，更不敢說荷包見底。曾經我也想放棄推動南迴醫院，但是，當你收到水果阿伯從屏東送兩萬元捐款到台東，如果我放棄了，還有誰要做呢？」
過勞！超人醫生變中風病人
回到部落行醫，徐超斌開車巡迴醫療每周超過一千公里，已經可以環島一圈。他一天工作超過16個小時，每月超過400個小時，是一般工時的兩倍多。他為部落超過30年歷史的老舊衛生所申請重建工程，歷時五、六年，總算在2009年啟用。
那晚，凌晨一點，長時間過勞的徐超斌看完最後一位病人，腦出血倒下，39歲壯年中風，他從醫生變病人。雖然靠開顱手術救回一命，但在復健中心完全不想提自己是醫生，就連接到父母關心的電話，他都覺得話筒沉重，不曉得自己的出口在哪裡？
超人醫生的超人意志
徐超斌憶起回鄉的初衷，憑意志力把握黃金時間積極復健，雖然只剩下右手右腳可以活動，幸好沒失去腦部判斷，他不斷練習單手手術拉線，休息六個月後，回到衛生所繼續工作。徐超斌本來擔心病患質疑他的能力，但是「我發現他們一點都沒失去對我的信任，還指定我動手術，到底是我太勇敢，還是他們太有勇氣！」
104掌聲攝影棚在沒有電梯的二樓，製作團隊準備揹徐醫生進棚，結果徐醫生自己一步一步扶著手把走上來，幾乎和一般人沒有差異，連攝影師也沒注意到徐醫生左手左腳不便！
人生谷底轉機，催生南迴醫院
重新看見家鄉父老信任的眼神，繼續用生命守護家鄉。大病之後的徐超斌減少工時，但開始在臉書寫下醫療工作發生的故事，同時點出南迴公路沿線四鄉（太麻里、達仁、大武、金峰），全長118公里醫療資源貧脊的困境。他開始催生南迴醫院，讓網友了解南迴醫療的議題。
網友感動於徐超斌的熱血和行動，2011年到2013年主動捐款給徐超斌，但他不屬於衛生福利部核准的公益勸募案件，政府要他退回所有捐款。「數千萬元捐款全部歸零，那時候很沮喪，但也很開心，終於有藉口不要做了！」徐超斌說。
民間的夢想，捨我其誰
2013年是徐超斌人生極度挫敗的一年。長期關注徐超斌臉書的音樂人毛恩足號召音樂人錄製《4141 用歌聲蓋醫院》合輯，從一人的夢想，到多人一起為南迴居民的夢想加油。徐超斌儘管嘴上嚷嚷不做南迴醫院，但仍心繫鄉親，「如果連我都放棄了，還有誰會為他們發聲？！」
要募款成立醫院，得先成立醫療財團法人（編按：據醫療法規定，醫療法人得設立醫院、診所及其他醫療機構。）要成立醫療財團法人，得有上千萬資金，徐超斌先成立「社團法人臺東縣南迴健康促進關懷服務協會」，再成立「醫療財團法人南迴基金會暨南迴醫院籌備處」，一邊運作一邊募款。
如果有一天，南迴醫院誕生，能想像那是什麼畫面嗎？徐超斌說「第一次想的時候，覺得自己會痛哭流涕看著剪綵落成」。「南迴史懷哲」徐超斌催生南迴醫院之路，還做了哪些努力？夢想之路，何時能看到盡頭？
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