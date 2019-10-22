今年首例 高雄1歲男童腸病毒71型併發重症死亡
2019-10-22 14:50
聯合報 記者蔡容喬
／高雄即時報導
高雄市出現全國首例腸病毒重症死亡個案，為家住桃源區的1歲大男童，9月26日因反覆高燒、嘔吐到診所就醫，9月28日凌晨呼吸急促送醫學中心，當日就因肺炎併發急性呼吸衰竭死亡，10月3日檢驗出腸病毒71型通報，10月21日由疾管署研判為腸病毒EV71重症死亡個案。
衛生局疫調發現，該名男童並沒有就學，主要照顧者為母親，9月21、22日曾跟家人到中部旅遊，3歲哥哥則在9月5日得過腸病毒，就醫診斷為疱疹性咽峽炎，目前已痊癒。
衛生局表示，高雄市近3周腸病毒疫情連續趨緩，不過門急診就診人次為1847人次，仍高於預警值1100人次。腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒更是重症高危險群，呼籲應要求孩子做好洗手健康管理，家長自外出返家，也務必洗手、洗臉、更衣，守護家中的寶貝。
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