余苑綺直腸癌復發 醫：恐因懷孕未接受定期追蹤
2019-10-22 14:48
聯合報 記者楊雅棠
／台北即時報導
立委余天的女兒余苑綺日前剛產下一子，卻傳直腸癌復發，癌細胞已經從淋巴擴散到肺部和肝臟。對於余苑綺五年後再度復發，醫師表示直腸癌術後到第5年的復發率幾乎是0，因此最重要的持續追蹤。
現年38歲的余苑綺5年前確診罹患直腸癌三期，曾歷經12次化療控制住病情。上周她才平安生下兒子，沒想到人癌在月子中心，便傳出直腸癌復發，且癌細胞已經擴散。
對此，台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，通常直腸癌術後前三年復發的機率為96％，但到了第五年的復發機率幾乎是0。他表示，術後3個月要檢查腫瘤指數（CEA），6個月要做腹部電腦斷層，接著每一年要定期做大腸鏡檢查。糠榮誠表示，由於大腸鏡、X光和電腦斷層有放射性，余苑綺可能因為懷胎而沒有持續追蹤，等到擴散了才發現。
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糠榮誠表示，術後病人除了需要定期追蹤檢查外，生活飲食也要注意。他表示，日常飲食要選擇高蛋白、低醣和如魚油、大豆油等優質脂肪作為補充，並且培養運動習慣，降低癌症復發機率。至於一般民眾，若是發現排便出血、排便習慣改變，或是突然貧血，最好到醫療院所接受腸鏡檢查，早期發現早期治療。
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