差額特材收費亂象 健保擬分級訂上限

2019-10-22 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



健保署上周公告修正草案，將全面訂定收費上限。 本報系資料庫 分享 facebook

民眾想要自付差額用健保未全額給付的醫材，常面臨院所間收費差異大、不知道付出的價格與該醫材的效益是否相符。健保署上周公告修正草案，將全面訂定收費上限，未來新增的類別將擬依臨床實證等級訂定健保給付和民眾自付之比例，針對實證支持有效的新品，健保最多可支付四成，減輕民眾負擔。

健保署副署長蔡淑鈴表示，此次修訂有兩大重點。首先將針對既有十類差額特材率制定上限價格，這樣一來，扣除健保依參考品所支付的金額後，民眾自付的差額會將比較標準化。至於新增的類別，除了同樣會制定上限價格，健保將不再找參考品訂支付價，而是依據實證分級，療效越好，健保支付比例越高。

蔡淑鈴說，針對目前有十類差額特材，包括人工水晶體、心臟支架等，過去做法是健保針對不同類別選定一個參考品，根據參考品支付價給付給醫院。但因民眾端沒有自付差額的上限，以至於價差很大，同廠牌同產品在不同醫院價差可能高達數萬元。未來針對這十類差額特材，一律要訂定自付差額上限，讓民眾自付的差額可以比較標準化。

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未來新增的差額特材類別，蔡淑鈴表示，將依據臨床實證評估創新及功能改善程度，實證等級高，健保最多可以支付到四成，如此可以幫助民眾了解，健保支付比例高者，實證就是比較好的。

蔡淑鈴說，以某心臟瓣膜自付差額品項為例，該品項價格高達104萬，健保參考品僅給付43000點，民眾自付額高達百萬，差額自付的意義就不大了。針對這樣昂貴的品項，未來根據實證等級訂定的健保支付比例。將會讓民眾比較有感。蔡淑鈴說，目前討論中包括椎間盤植入物、椎體間的固定架，可能是第一波列入第十一類差額特材的項目。