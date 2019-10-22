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集集彩繪列車有固定班次 日管處公布11月周三時刻表

2019-10-22 14:26聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

金黃色的集集彩繪列車，上路1個月後的詢問度超高，但不少遊客來到集集要等可愛的石虎列車時，才發現並沒有固定班次，常常造成有人甚至好幾次都撲空，為了不讓大家掃興，日管處表示，已整理出11月的每周三都有固定行駛班次，每天5班次，此外，沒辦法在周三出門的人，彩繪列車平常會隨機發車，其他時間也有機會遇到。

為了化解民眾的疑慮，日管處最近公布集集線彩繪列車的11月班次時刻，固定每周三的行駛日期是11月6、13、20、27，上午最早一班9點由彰化發車，其次是11時42分由田中發車，下午3班次都由二水站發車，至於其他時間彩繪列車平常會隨機發車，或洽台鐵二水車站048-792027。

台鐵局指出，又名石虎列車的集集線彩繪列車，有兩種不同的內外設計圖騰，以分呈並列各兩列車廂方式塗裝，美麗如香蕉的金黃色外型，目前台俄版圖裝共4列不同設計圖象的車廂，成為集集支線最新的亮點，果然上月一駛進集集車站時，就吸引了全部乘客的目光，而沿途的觀光客一見到這班列車的美麗身影，更是爭相拿出手機拍照留念。

等不到彩繪列車的遊客不禁要問，要如何才能坐到這列香蕉石虎專列？二水站長李乾亨指出，由於目前只有4列車廂進行調度發車，平時每趟次發出兩截車廂，從二水到車埕，時間並不一定，但民眾若想提知道班次，可以前一天去電台鐵的彰化站服務中心打聽。

詢問度超高的集集彩繪列車，日管處面對向隅民眾，整理出11月的每周三都有固定行駛班...
詢問度超高的集集彩繪列車，日管處面對向隅民眾，整理出11月的每周三都有固定行駛班次，每天5班次。記者黑中亮／攝影
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詢問度超高的集集彩繪列車，日管處面對向隅民眾，整理出11月的每周三都有固定行駛班...
詢問度超高的集集彩繪列車，日管處面對向隅民眾，整理出11月的每周三都有固定行駛班次，每天5班次。記者黑中亮／攝影
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詢問度超高的集集彩繪列車，日管處面對向隅民眾，整理出11月的每周三都有固定行駛班次，每天5班次。記者黑中亮／翻攝
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詢問度超高的集集彩繪列車，日管處面對向隅民眾，整理出11月的每周三都有固定行駛班次，每天5班次。記者黑中亮／攝影
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彩繪列車集集石虎
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