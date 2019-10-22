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外送員派單不搶快、強制加保？ 勞動部周四邀業者討論

2019-10-22 14:09聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

美食外送員事故頻傳，引發外界關注外送員的勞動安全問題，勞動部職業安全署後天將邀集9家外送業者舉辦座談會，討論外送員派單機制、強制業者替外送員加保商業保險等議題。

職安署表示，後天出席的9家外送業者有foodomo、foodpanda、UberEATS、Deliveroo、有無快送、lalamove、街口快送、Quick pick、Cutaway，此外，台北市與新北市政府勞檢處也將與會。

職安署說明，後天與美食外送平台座談會的議題包括如何建立合理及適當的派單機制，避免食物外送員因送餐壓力有發生意外；職安署訂立的「食物外送作業安全指引」將如何修正、方能強化外送作業安全；進一步強化外送作業的安全法令規定，例如正修職業安全衛生設施規則等。

勞動部職業安全署將邀集9家美食外送業者舉辦座談會。本報資料照片
勞動部職業安全署將邀集9家美食外送業者舉辦座談會。本報資料照片
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