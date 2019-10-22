維生素B2可改善偏頭痛？ 醫：只有少數患者有效

2019-10-22 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



「公公他偏頭痛～」周杰倫一首「公公偏頭痛」的歌曲既朗朗上口又幽默感十足。但對長期為偏頭痛所苦的人，這可不是太好過的事，甚至願意嘗試各種方式來減緩症狀。坊間便有傳言說補充維生素B2，可以緩解偏頭痛且副作用較少，但醫師表示，不是每一個偏頭痛的病患都適用。

台安醫院神經內科醫師林冠宏表示，偏頭痛是在單側像「脈搏般跳動」的頭痛，但也會出現在兩側、前額、後腦勺等位置，或是可能伴隨噁心、嘔吐的現象。偏頭痛主要腦膜血管周圍的三叉神經纖維被活化造成發炎，接著由三叉神經路徑傳遞，引發一連串的頭痛症狀。

林冠宏表示，維生素缺乏只是引起偏頭痛的其中一個原因，包括女性荷爾蒙失調、電解質失衡，甚至外在如溫度、氣壓的因素都可能導致偏頭痛。因此對於補充維生素B2可以改善偏頭痛的說法，林冠宏認為這只對少數因維生素缺乏的患者有幫助。

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