鼻餵管不舒適又影響患者自信 「胃造口」已可取代

2019-10-22 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



一名58歲男患者因腦出血後長期臥床，又因吞嚥功能不佳，需倚賴鼻胃管進食，經復健一年後，行動能力提升不少，但語言治療師考量管子長期置放，造成患者喉嚨黏膜壓迫，與家屬溝通後，建議改以「胃造口」方式供給營養，術後不僅順利擺脫每月置放鼻胃管的痛楚，提升生活品質，也讓患者重拾笑容，找回自信。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師張家熙表示，當中風患者出現吞嚥困難時，通常會選擇以鼻胃管餵食。對患者來說，鼻胃管置放過程相當不適，且每個月需更換一次，長期置放也容易造成喉嚨及鼻腔壓迫、潰瘍、出血。加上鼻胃管容易滑脫、阻塞，既增加家屬照護困難，更影響患者在外觀與心理上自信，讓不少患者家屬苦惱不已。

他說，為改善鼻胃管問題，歐美國家開發出胃造口灌食工具，也就是「用肚子吃飯」。傳統上由一般外科醫師執行，患者需全身麻醉，從胃部大彎處開一個1公分的傷口，將胃造口的管子經皮下脂肪與腹膜直接穿進胃，利用管子尖端的類似水球的囊袋，注水後方便外科醫師將腹壁與之縫合，但手術時間較長，費用也較昂貴。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

相對的，透過「經皮內視鏡胃造廔術」（PEG）裝置胃造口，過程僅約15至30分鐘，且健保有給付。在給予病人鎮靜與止痛藥物後，以內視鏡經口進入胃部，採局部麻醉利用穿刺針穿過腹壁及胃壁，由此路線放入導線，用胃鏡將導線拉出口腔，套上餵食管後，再將灌食管沿食道重新拉進胃部，最後由肚皮穿出，即可作為灌食入口。

張家熙補充，雖然胃造口優點很多，但對於口腔或食道狹窄以致內視鏡無法通過進入胃內、有瀰漫性腹膜炎、神經性厭食症、預期生命期望值低、先前曾做過胃切除手術、肥胖、有大量腹水等的患者，則不建議透過「經皮內視鏡胃造廔術」治療。