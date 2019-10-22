今年腸病毒死亡首例 高雄1歲男童發病三天離世
2019-10-22 13:25
聯合報 記者簡浩正
／台北即時報導
腸病毒今出現死亡案病例。衛福部疾病管制署公布國內今年首例腸病毒併發重症死亡病例，為住高雄地區一歲男童，9月26日起出現反覆發燒、嘔吐等症狀，雖三度就醫，但仍因病情惡化於三天內死亡，經檢驗後確認為腸病毒71型感染引發心肺衰竭。
疾管署呼籲民眾，腸病毒疫情與急就診人數每周雖下降、但比預期慢，預估最快11月中旬才會脫離流行期，民眾應留意家中五歲以下幼兒，為腸病毒重症高危險群。
疾管署副署長羅一鈞表示，該個案從發病至死亡僅三天。家屬發現男童出現反覆發燒及嘔吐症狀，分別於9月26、27日帶至診所就醫，但情況未好轉並出現嗜睡情形，28日時更因呼吸急促、活動力下降而於凌晨兩點送醫院急診。
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醫師發現男童出現肺水腫、呼吸衰竭、心肌炎及休克情形，雖緊急住院治療，但男童仍因病情急遽惡化、不幸於當日死亡。後經檢驗審查，確認男童為腸病毒71型感染，並引發心肺衰竭。
據疾管署監測資料顯示，上周10月13日至19日國內腸病毒門急就診計1萬6400人次，較前一周下降7%。羅一鈞說，近期疫情雖每周以6至7％持續下降，仍處流行期，預估要到11月中才會低於1萬500人次以下的流行閾值。而今年已累計50例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型40例最多，其他分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型各二例，克沙奇A4型、A9型、B5型、伊科病毒11型各一例。
羅一鈞表示，民眾勿輕忽腸病毒威脅，加強落實手部衛生與環境消毒；家中幼兒如感染腸病毒，務必留意其健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以降低併發重症或死亡的風險。
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