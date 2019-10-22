大型車加裝視野輔助系統 年底前最高可補助4000元

2019-10-22 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



基於大型車輛視野死角往往是肇事主因，交通部公路總局推動大型車加裝視野輔助系統，南投監理站指出，自明年1月1日起，將針對大客車與大貨車大型車是否加裝行車視野輔助系統，列為汽車定檢項目外，今年底政府將補助安裝基準型、標準型、環景型可申請補助上限4000元；簡易型可申請補助上限1000元。

監理單位指出，大型車輛轉彎視野死角好危險，大型車內輪差的危險區域是車輛的腰上，而外輪差的危險區域則是在車屁股上，兩者都是後視鏡盲區區域，因此行車視野輔助系統列為汽車定檢項目後，屆時未加裝者，將無法通過檢驗。。

南投監理站表示，大客車與大貨車應裝設行車視野輔助系統，包括左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像的車內螢幕，並於車輛右側裝設一個外部近側視鏡，並於車輛右前側裝設雷達警示系統，以及可顯示車輛四周影像的環景顯示系統。

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