縮時攝影也能這樣用！監控胚胎狀況助好孕

2019-10-22 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



30歲的李小姐結婚3年，因不易受孕曾經作過試管療程懷孕但流產，後續檢查有染色體異常的因素，在醫師建議下，使用「胚胎縮時攝影監控培養箱」，胚胎在第5天植入後就成功著床，目前已經順利懷孕2個多月，準備迎接新生命的到來。

中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心主任醫師林孝祖表示，「縮時攝影培養箱」，是一種透過縮時攝影的方式，記錄胚胎分裂和早期發育的儀器，結合AI人工智慧，利用大數據，選出優質胚胎。

「縮時攝影培養箱」有3大助孕優勢，首先是全程監控胚胎是否穩定成長，而非傳統的僅單一時間點觀察胚胎的分裂情況；第二，每15分鐘攝影一次，可精準觀察胚胎發育是否正常分裂、細胞數目是否正常等變化，增加挑選正常胚胎的機率、著床及懷孕成功率；第三則是胚胎全程在穩定的溫度和濕度中成長，減少因胚胎移出培養箱觀察造成的環境差異，增加胚胎存活度。

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透過此方式，可將一般35歲以下50至60%的成功懷孕率，提高到70至80%，生殖醫學中心自今年8月開張以來，短短2個月，已促成10幾對夫婦人工受孕成功。