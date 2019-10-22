全台最大TSUTAYA BOOKSTORE！ 12月進駐南港CITYLINK
2019-10-22 12:50
聯合報 記者江佩君
／即時報導
繼2017年底開幕TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店、2018年開幕的內湖店後，全台最大的TSUTAYA BOOKSTORE預計於2019年底進駐CITYLINK南港店二樓，預計12月6日正式開幕。
TSUTAYA BOOKSTORE南港店為目前全台最大、占地500坪的BOOK&CAFE生活提案店鋪，並首次以親子互動為主軸進行全區域規劃，主打客群為親子客層，店內特別設計100坪的親子空間，與台灣其他TSUTAYA BOOKSTORE分店做出特色區隔。餐飲的部分引進WIRED CHAYA茶屋。
潤泰集團擷取經營世界最美20家書店之一「蔦屋書店」CCC集團的營運策略，並經多次訪日考察、討論，為台灣消費者打造屬於在地的親子、家庭共享生活提案，TSUTAYA BOOKSTORE南港店從店裝、選品便以此為概念進行規劃，店中特別設置了親子閱讀階梯式平台，讓親子共讀成為親子間的關係催化劑。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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潤泰集團指出，CITYLINK南港店位於捷運南港車站正上方，加上南港地區為台北市政府都市開發前瞻計畫重鎮，下一個黃金十年東區新門戶將從南港車站開始擴散。隨著南港人口逐年增加，因應在地顧客需求，這也是將全台最大TSUTAYA BOOKSTORE正式落腳南港的原因。
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