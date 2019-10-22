國一女接種子宮頸癌疫苗僅3成 高市府推入校施打

2019-10-22 12:01 中央社 高雄22日電



雄市衛生局長林立人今天指出，受限於子宮頸癌疫苗宣導和施打方式等，盼明年全面「入校施打」，提高施打率。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國一女生子宮頸癌疫苗已經全面施打，但是高雄市的施打率只有3成多，高雄市衛生局長林立人今天指出，受限於宣導和施打方式等，盼明年全面「入校施打」，提高施打率。

民進黨市議員林智鴻在議會衛生環境部門質詢，針對政府已提供人類乳突病毒（HPV）疫苗給國中女生施打，但是統計顯示高雄市的施打率只有3成多，明顯偏低，他關切執行率偏低的原因。

林立人指出，只要有施打就能降低約7成的罹癌風險，目前採入校宣導，為使過程更嚴謹採簽同意書並由家長陪同施打的方式進行，盼明年起全面「入校施打」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他指出，高雄市備足1萬多劑的人類乳突病毒（HPV）疫苗，盼加強衛教宣導讓更多家長及孩子都了解疫苗保護的重要，以提升普及率。

林智鴻促中央和地方政府合作，將男生也納入施打對象，可以擴大防護性病感染傳播等，避免未來更多性病或子宮頸癌發生。

林立人表示，目前國健署補助施打以2價疫苗為主，施打對象限女性，如果要擴大防護力到男性，則要施打4價疫苗。