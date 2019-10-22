影／與美合作拓展人類健康長壽 500萬美元徵創新研究

2019-10-22 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



高齡化社會需要新興研究。中央研究院今宣布參與由美國國家醫學院（National Academy of Medicine，NAM） 發起的「健康長壽大挑戰計畫」（Healthy Longevity Global Grand Challenge Competition）；未來5年將投入3千萬美元經費，以實現人類健康長壽為目標，向全球徵求跨學科領域且具創新前瞻思維的研究計畫。中研院院長廖俊智表示，此計畫將分催化創新、加速育成、大獎殊榮三階段進行，最高可獲500萬美元的研究補助。

中研院植物暨微生物學研究所長吳素幸表示，由於醫療技術、公共衛生、社會經濟發展的重大突破，台灣已步入高齡化社會，而人口組成的變化將為國內經濟、醫療衛生體系、社會基礎建設等帶來壓力及衝擊。此次與美國國家醫學院及日本醫學研究與發展局、英國研究與創新機構等全球40個國際合作單位合作，於全球募資，招募包含基礎科學、衛生醫療、公共政策、社會經濟等創新且跨領域學科的計畫構想，就是想藉由全球各地研究人員的智慧，激發重大突破性研究成果。

吳素幸說，中研院與科技部也共同推動此計畫，明年起為催化創新階段，全球各合作單位將支持約450個種子研究計畫，每個計畫每年補助5萬美元，作為創新構思資金，獲補助者將受邀參加2021年創新者高峰會，分享交流研究成果。

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第二階段為加速育成階段，2021年起將針對表現傑出並有發展潛力的種子研究，每年至少補助50至100萬美元資金，支持其大膽構想的進一步發展。若計畫具有突破創新性，並可拓展人類健康長壽，2023年將可獲得第三階段、最高500萬美元補助的大獎殊榮。

廖俊智表示，中研院很榮幸成為大健康計畫成員之一，據研究推估，台灣在2026年將進入超高齡社會，65歲以上的人超過20%，因此確保高齡社會人口能健康成為重要課題。中研院致力創新研究，來提升國人生活品質、降低人口老化所帶來負面影響。

廖俊智說，健康長壽是一個多面向且研究廣泛的領域，包含生醫領域對老化機轉做研究、老年容易得的神經退化性疾病等研究。此次計畫則是希望看到更具創新性、從沒做過、可嘗試甚至跨國攜手的研究，而非以往所做研究往前推一小步。舉例來說，台灣的生物資料庫可以結合遺傳與醫學大數據，對本地疾病進行大規模研究。如這樣的計畫提出後，藉由國際創新專家的審查，若該研究具創新、即使失敗也很值得嘗試，中研院一樣會支持。