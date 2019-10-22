搖滾萬歲！Fender攜手哈雷重機 快閃嗨翻騎士烏托邦
來自美國的搖滾傳奇經典品牌Fender首度與百年美國重機品牌哈雷合作，將在10月25日至26日於亞洲最大哈雷狂熱年度盛會「2019 BIKERTOPIA騎士烏托邦」舉辦Fender快閃體驗館，以「My Own Concert」概念為主軸，讓全台重機迷們能夠感受Fender帶來的視聽饗宴。
今年舉辦第12屆的「BIKERTOPIA騎士烏托邦」，是亞洲最大的哈雷車主會師活動，Fender今年首度加入，將在10月25日至10月26日於花蓮新天堂樂園相三機動驛站打造品牌快閃體驗館，將Fender美式搖滾風格與哈雷的騎士靈魂精神完美融合。
除了快閃體驗館，Fender更加碼從即日起至10月28日全台巡迴推出限定優惠活動，凡展示期間於特定哈雷旗艦展示中心掃描QR Code，即可享2019年哈雷獨家好禮，Fender全系列藍牙音響限定專屬優惠，包括：復刻電吉他音箱外型的Monterey Tweed、The Monterey、充電式可隨手帶著走的The Newport、以及兼具攜帶性與震撼輸出的The Indio都可以在現場體驗並以優惠價入手。
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