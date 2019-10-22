搖滾萬歲！Fender攜手哈雷重機 快閃嗨翻騎士烏托邦

2019-10-22 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



來自美國的搖滾傳奇經典品牌Fender首度與百年美國重機品牌哈雷合作，將在10月25日至26日於亞洲最大哈雷狂熱年度盛會「2019 BIKERTOPIA騎士烏托邦」舉辦Fender快閃體驗館，以「My Own Concert」概念為主軸，讓全台重機迷們能夠感受Fender帶來的視聽饗宴。

今年舉辦第12屆的「BIKERTOPIA騎士烏托邦」，是亞洲最大的哈雷車主會師活動，Fender今年首度加入，將在10月25日至10月26日於花蓮新天堂樂園相三機動驛站打造品牌快閃體驗館，將Fender美式搖滾風格與哈雷的騎士靈魂精神完美融合。