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疏縱家犬咬死貓、沒結紮打晶片 飼主挨重罰

2019-10-22 11:22聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市三重區20日傳出有家犬咬死流浪貓，新北市動保處接獲通報後前往稽查，飼養該犬的卓姓飼主表示，當時正在更換洗衣機，因疏失造成家犬偷跑出去釀成憾事，動保處依動保法第20、29條規定處3萬元罰鍰，經查發現該犬隻未進行絕育、未施打狂犬病疫苗及未寵物登記，動保處將合併裁罰，共處11萬3000元罰鍰。

動保處表示，獲報後立即派員前往稽查，經訪視附近住戶，得知飼主地址後隨即進行查緝，卓姓飼主表示，因為家中更換新洗衣機，在家電進行搬運時，因疏忽致家中犬隻趁隙跑出，家人也隨後追出將犬隻抓回，卻已釀成遺憾，實在感到抱歉。

根據監視器畫面顯示，該犬隻偷跑出來後，看到出現在路邊的流浪貓就攻擊，在旁的路人都被嚇一跳，雖然對被咬的貓咪於心不忍，但因為手上沒有棍棒等可以阻擋狗的工具，害怕被攻擊也不敢上前阻止。

動保處表示，該名飼主疏縱攻擊性犬隻，已違反動物保護法第20條第2項規定：「具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施」，違反可依同法第29條第1項第5款處3萬至15萬元罰鍰。另外，該犬隻無相關晶片、狂犬病疫苗注射及絕育，合併可處11萬3000元罰鍰。

動保處呼籲，飼主需善盡管理飼犬責任，避免疏忽傷及他人或動物，民眾如有發現飼主未妥適管理犬隻，可撥打動保處24小時電話(02)2959-6353進行通報，動保處將派員進行稽查，針對飼主狀況依動保法進行查處。

另外，有民眾向動保處表示，該犬隻已是「累犯」，加上這次咬死流浪貓，已經是第8次「犯案」，對此，動保處回應，此次僅針對該事件進行裁罰，如民眾有先前案件的相關證據，請主動提供，動保處獲報後也會積極處理。

警方與卓姓飼主約談進行筆錄。圖／新北市動保處提供
警方與卓姓飼主約談進行筆錄。圖／新北市動保處提供
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根據監視器畫面顯示，該犬隻偷跑出來後，看到出現在路邊的流浪貓就攻擊，在旁的路人都...
根據監視器畫面顯示，該犬隻偷跑出來後，看到出現在路邊的流浪貓就攻擊，在旁的路人都被嚇一跳，雖然對被咬的貓咪於心不忍，但因為手上沒有棍棒等可以阻擋狗的工具，害怕被攻擊也不敢上前阻止。圖／新北市動保處提供
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