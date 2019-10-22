全台第一！工研院自駕車南寮漁港上路 無須交通管制

2019-10-22 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



工研院與新竹市政府合作，共同推動「Taiwan No. 0001」自駕車，今天正式在新竹南寮漁港揭牌上路，成為全台首輛能在開放場域驗證的自駕車。工研院機械與機電系統研究所長胡竹生表示，未來一年在無交通管制、開放的真實人車混合道路進行試驗，有助蒐集與建立大數據，驗證與增進自駕車功能以加速商轉，是台灣智慧駕駛發展的新里程碑。

新竹市找林智堅表示，新竹市秉持「友善創新、開放場域」的精神，致力串聯產學研資源與工研院攜手合作，以真實道路新竹漁港作為工研院研發自駕車的重要場域，合作爭取到「0001」號全國第一張自駕車牌，也期待未來新竹市在觀光，甚至2021新竹燈會都有機會應用自駕車接駁服務，實質改善交通接駁等問題，創造自駕車應用的無限可能。

今天的自駕車首航也邀請林智堅、工研院副院長張培仁、胡竹生等貴賓一同試乘，並繞行新竹漁港，實際體驗無須交管的五大亮點，包含ACC自動跟車、行人衝出剎停、辨別隔壁車道車輛切入、閃避障礙物與腳踏車衝出等，展現工研院自駕車平順且舒適的操控性。

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胡竹生指出，工研院自駕車「Taiwan No. 0001」有兩大亮點，第一、可行駛在無須交通管制的開放場域如南寮漁港，展現工研院自駕車於窄巷穿梭自如，自在運行於人車混流道路的研發實力；第二、採用軟體模組化技術，適用於各種車款如轎車、休旅車、貨車、卡車及巴士等。