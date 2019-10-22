公務員受訓前進小學演話劇 盼健保理念向下扎根

2019-10-22 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



為將健保教育向下扎根，衛福部健保署本月啟動「健保校園巡迴宣導列車」，由各分區業務組工作人員組成「健保天團」前進國小校園，透過話劇宣導健康存摺、分級醫療、珍惜健保資源等概念，預計明年6月底完成百場表演。

健保署署長李伯璋表示，全民健保自1995年開辦至今邁入第25年，是國人重要的醫療保障。為讓孩子從小習得健保理念、養成珍惜資源概念，健保署先前拜訪教育部、國教署及多家出版社，國小五年級學童本學期就可在南一版國語習作、下學期在翰林版的國語課本中，認識健保制度、分級醫療概念與「健康存摺」App等，學童認識App後也可將資訊傳達給長輩，助全家人作好健康管理。

健保署專門委員黃珮珊表示，配合健保題材納入國小教科書，健保署計畫進到國小校園演話劇，但不委外、而由最了解健保業務的各分區業務組員工自行出演，訊息傳達更到位。

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