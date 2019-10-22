高齡翁阿期背痛 靠它解難題

2019-10-22 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄即時報導



一位高齡92歲老翁因椎間盤突出壓迫神經，多年來為嚴重下背痛、無力及麻木所苦，蹲也蹲不下去，最近因跌倒造成惡化，經「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬以微創新式脊椎內視鏡手術，克服老翁不適合全身麻醉的難題，採用局部麻醉，順利完成手術。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，患者患有下背痛，大腿放射壓痛，伴隨無力和麻木，已有多年。這次跌倒後，引起症狀惡化，近一個月來雖曾接受其他醫院治療，反應都很差。入院前，他因蹲不下去，造成生活極大不便，而痛苦不堪。也曾在其他診所服藥，但都徒勞無功，沒法根本解決他的問題。

院長楊椒喬進一步指出，經過影像學檢查，患者的腰椎第2至第3節（L2-3）及第3節至第4節（L3-4）出現椎間盤突出壓迫神經，由於考量患者冠狀動脈疾病及年紀大，若接受全身麻醉或舒眠麻醉，患者手術風險較高，因此建議他接受微創新式脊椎內視鏡手術，採用局部麻醉，避免患者手術的高風險。

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院長楊椒喬說，局部麻醉之下，需特別注意避免病人亂動而導致增加手術困難度，這是執刀醫師在局麻手術中需要克服的問題，但有經驗的醫師，仍可採用局部麻醉，順利進行手術。手術過程中，還需特別注意病人呼吸道順暢的問題。