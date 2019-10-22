影／威力彩基隆首開頭獎6.6億獨得 暖暖好所在狗狂吠

2019-10-22 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



第108000084期威力彩，頭獎1注獨得彩金6.6億元，昨晚獎落基隆市暖暖區暖暖街180號「好運來彩券行」，這也是威力彩首次在基隆開出頭獎。今天上午店家貼出頭彩紅榜並燃放鞭炮慶賀，一早就湧入不少民眾，紛紛搶買威力彩、大樂透沾沾喜氣，分一點好運氣。店家說，昨天有狗狂吠，每天也都清掃狗大便，從來不趕走，果然「狗來富，帶來好運氣」。

今天上午台彩人員也到場祝賀， 台彩表示，這是威力彩頭獎首次開在基隆，昨晚威力彩頭獎金額6.6億是今年威力彩第二高頭獎紀錄，也是今年第四次開出威力彩頭獎，暖暖開出的頭彩為1人獨得。

店員周麗淑說，彩券行開5年多，這次中最多，3年前中過一次今彩539，昨天接獲台彩通知好高興。今天上午店裡祝賀電話響不停，周麗淑接起電話就說「我們店中頭彩了，6.6億」，一片喜氣洋洋，店員忙著分送喜糖讓大家沾喜氣。

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周麗淑透露，店門口經常會有狗來大便，她都不會去趕，當作是「天降黃金」，昨天開店時，有多隻狗在店門口狂吠，結果晚間就開出頭獎，真的是「狗來富」，這是基隆頭一次開出威力彩頭彩，幸運兒是誰，店家也不知道。

暖暖區市議員林旻勳今天上午也到彩券行祝賀並沾喜氣，他說，暖暖真的是很有福氣的好所在，暖暖在最近2年開出3次頭獎，昨晚暖暖街開出的是獨得6.6億元的頭獎，他家樓下源遠路的彩券行也在去年及今年開出兩次頭彩，再次證明暖暖真的是好所在，打從心裡「暖暖的」，他會更用心他的故鄉「暖暖」打拼。