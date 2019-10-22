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塑膠補鼠夾也是獸夾 北市開罰販售輸入業者

2019-10-22 10:52聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市動保處於今年接獲民眾通報，萬華區有生活賣場業者公然販售農業委員會認定為獸夾的塑膠製捕鼠夾，派員查獲後，依動物保護法開罰販售業者與供貨業者各1萬5000元。

行政院農業委員會於去年5月函釋說明，只要商品為具強力彈簧的頜顎型或齒夾型結構，並以夾鉗方式捕捉動物，即符合動保法施行細則第2條之1所定義的獸夾。

動保處指出，今年至今共有10家五金行等商店被檢舉有販售獸夾，派員稽查發現1家確實在架上擺設塑膠鼠夾；經檢視發現符合法規定義，因此當場扣留商品並約談業者到案說明，同時追查上游供貨商。

動保處表示，依照動保法，獸夾是禁止販售及輸入的，因此查獲後依照同法第30條第1項規定，分別裁處上、下游業者1萬5000元罰鍰，並命令業者參加動保講習課程。

動保處表示，獸夾有殺傷力廣泛、易誤傷非捕捉目標動物的特性，且容易造成受補動物傷、殘、亡；這次遭民眾檢舉的塑膠補鼠夾，夾力與設計實測雖不會夾傷手指，但對小型動物仍可能造成傷殘亡情況；為避免類似情況發生，已函文北市所有五金行業者，呼籲業者不要因商品名為捕鼠夾即擅自販賣法定的「獸夾」而誤觸法規。

北市動保處於今年接獲民眾通報，萬華區有生活賣場業者公然販售農業委員會認定為獸夾的...
北市動保處於今年接獲民眾通報，萬華區有生活賣場業者公然販售農業委員會認定為獸夾的塑膠製捕鼠夾，派員查獲後，依動物保護法開罰販售業者與供貨業者各1萬5000元。圖／動保處提供
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北市動保處於今年接獲民眾通報，萬華區有生活賣場業者公然販售農業委員會認定為獸夾的...
北市動保處於今年接獲民眾通報，萬華區有生活賣場業者公然販售農業委員會認定為獸夾的塑膠製捕鼠夾，派員查獲後，依動物保護法開罰販售業者與供貨業者各1萬5000元。圖／動保處提供
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北市動保處於今年接獲民眾通報，萬華區有生活賣場業者公然販售農業委員會認定為獸夾的塑膠製捕鼠夾，派員查獲後，依動物保護法開罰販售業者與供貨業者各1萬5000元。圖／動保處提供
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動保法北市行政院
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