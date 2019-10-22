作業慢吞吞！郵差的夏季制服 恐怕冬天才能領到

2019-10-22 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



今年郵差恐怕又是冬天才能領到夏季制服。中華郵政每年皆會發放一次新的制服，中華郵政公司今天證實，10月下旬拿不到夏季制服，預計11月中下旬才會陸續發放新制服。

今年8月，就有不少郵差抱怨仍沒領取到夏季制服，每天流汗致衣服充滿異味，還會有殘留的鹽分。若又遇到下雨，制服曬不乾又不能天天洗，「想換又不能換」，感到很困擾。當時中華郵政公司說與改變衣服製程有關，因為希望員工穿著更為舒適所以延誤發放時間，並允諾於10月下旬發放。不過現在已經10月下旬，郵差還是沒收到新的夏季制服。

對此，中華郵政今天證實，發放時間的確又要延後。今年為求舒適，從過去的先做好再染，轉為先染色再裁剪。布料8月30日才完成驗收，並於9月12日配發至各局辦理縫製招標作業，各郵局正在作業中，預計最快11月中旬會拿陸續拿到夏季制服。

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中華郵政說，今年夏季制服的布料，為改善透氣性不足、布料經陽光曝曬及洗滌後易褪色等缺點，將40%普通纖維改為「異形斷面纖維」，以強化透氣排汗機能。並將布料製作流程由先織後染改為先染後織，以增強布料顏色的色牢度，以致外勤人員夏季制服發放進度稍有延後。

中華郵政說，今年每人應發套數為兩套，本次預估約發放2萬2000套，夏季制服下次發放日期為明年4月，會提早作業，避免再次延誤。

據了解，中華郵政每年都會發夏季制服給郵差，單數年發一套，雙數年發兩套，每年都會有新的；冬季制服則是三年發一次，今年未規畫發冬季制服。