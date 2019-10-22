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70公斤醫師娘中醫調理 8個月瘦回少女身形

2019-10-22 09:50聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

40歲的醫師娘吳采柔婚前53公斤，3年內連生兩胎，胖到70公斤，她看到很多女明星產後逆天速瘦很羡慕，坐月子刻意少吃，結果奶量不足，也沒變瘦，後在中醫師老公林育誠協助下，月子餐照吃，搭配中藥調理，以及中醫以針灸、徒手調整身體結構等，加上親餵，不但奶水充足，小朋友在母乳哺育下頭好壯壯，8個月順利回復少女時代身形。

中醫師林育誠說，婦女產後若刻意少吃等激烈減重方式，恐不利健康，有哺乳的媽媽奶量變少，間接影孩子營養不夠，建議月子餐當正餐吃完，盡量避免高熱量油炸類食物，餅干、蛋糕等零食，以及含糖飲料等，水果偏寒，量不要多。

林育誠指出，婦女懷胎時，大量的筋膜滑往腹胯之間，用以容納日漸長大的胎兒，產後這些滑往腹胯之間的筋膜承重日久，難以回復原位，另外婦女產後帶小孩，長久時間抱小孩，造成手臂痠、肩頸痠痛、腰痠背痛、小腿，透過中醫徒手調理結構回到適合位置，讓身體盡快恢復正常代謝，回復產前的身材及該有的生理功能

吳釆柔說，連續兩胎，每一胎都餵足8個月的奶水，三餐照常吃，因為帶孩子，都是在家吃飯，料理採新鮮食材，多吃青菜，少油、少糖，少吃加工食品，也避免外食高油、髙鹽、髙糖負擔，也聽從老公建議，加上晚上少吃澱粉類，零食，以及含糖飲料、冰品不碰，水果注意分量不要太多，體重慢慢減下來。她也鼓勵親餵好處多多，透過中醫調理，加上飲食配合，沒有產後乳房萎縮的困擾，瘦回少女身材。

40歲醫師娘吳采柔（右）在中醫師老公林育誠（左）協助下，搭配中醫調理，加上親餵，...
40歲醫師娘吳采柔（右）在中醫師老公林育誠（左）協助下，搭配中醫調理，加上親餵，8個月順利回復少女時代身形。記者趙容萱／攝影
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40歲醫師娘吳采柔在中醫師老公林育誠協助下，搭配中醫調理，加上親餵，8個月順利回...
40歲醫師娘吳采柔在中醫師老公林育誠協助下，搭配中醫調理，加上親餵，8個月順利回復少女時代身形。記者趙容萱／攝影
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中醫醫師
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