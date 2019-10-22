把白米、罐頭等即食品捐給最需要的家庭 掌櫃幫你送
2019-10-22 09:43
聯合報 記者雷光涵
／即時報導
家有可長期保存又一時吃不完的即食品，可以透過掌櫃智能櫃捐到安得烈慈善協會，參與食物銀行計畫；不用一分鐘就能捐贈完成，且每筆捐贈成功後，掌櫃將撥10元作為公益善款，捐贈給安得烈協會。
安得烈慈善協會長年推動「食物銀行」計畫，將方便食用又能長期保存的「食物箱」寄送到服務對象家中，透過實際物資援助讓弱勢家庭免於飢餓之苦，每月平均受助的家庭已高達5000多戶。
掌櫃智能櫃提供公益捐贈的服務，讓民眾能把物資直接捐給安得烈，現在只要將白米、麵條、罐頭、肉鬆、麥片穀粉、保久乳等即食品妥善包裝封口後，到鄰近「掌櫃」櫃點，輸入資料並支付運費，就能捐贈完成。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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掌櫃董事長孟廣宬昨天在做完志工後說：「我被分配到的工作是膠帶封箱，工作人員告訴我們要以包裝禮物的方式來貼膠帶，過程中我深有體會，真心希望收到食物箱的每個家庭，心情都能夠像收禮物一樣。」
公關江欣潔表示，當志工時，他們仔細地檢查每一份物資的效期是不是都有六個月以上，就是希望小朋友收到這些食物後，能吃得安心，光想到他們的笑容和閃耀光芒的眼神，我就覺得非常開心。他們用行動實踐「哪裡有需要就往哪裡去」的理念，也希望他們的每分愛可以感召世界更多的愛。
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