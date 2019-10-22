清晨輻射冷卻涼颼颼 氣象局：北台灣明轉濕涼到周二

2019-10-22 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



東北風涼一周。中央氣象局說，受到東北風影響，未來一周各地清晨偏涼，北部、東半部明天起水氣增加，周五起降雨範圍跟強度會再廣一些，提醒民眾出門務必攜帶雨具及多加件外套。

氣象預報員陳建安說，這整周都是受到東北風影響天氣環境，一直到下周二，若有降雨集中在北部和東半部，屬於局部短暫陣雨，中南部則是多雲到晴。

陳建安說，今天水氣較少，各地多雲到晴，周三開始到周四北台灣水氣增多，有局部短暫雨，花東則有零星短暫雨。周五則因東北風較強，雨區會稍微擴大，強度也會比較強，轉為東北部整天有斷續短暫雨，花東則是留意局部短暫雨，周末天氣類似，到了下周一才會跟這周三比較類似。

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溫度方面，今晨自動測站最低溫為新北雙溪15.7度，平地測站最低溫則為嘉義18.8℃。陳建安說，這周各地清晨受到輻射冷卻影響偏涼，低溫20到23度，北台灣氣溫上不去，高溫僅26到28度，東部28到29度，中南部31到32度，溫差較大。

至於輕颱浣熊昨天晚上已經降為溫帶氣旋，中颱博羅依則還有增強趨勢，不排除增強為強颱下限；但因為移動路線轉為偏東，對日本和台灣都不會有直接影響。