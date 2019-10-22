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香港管家3年等不到開刀 來台觀光醫療換人工膝關節

2019-10-22 09:00聯合報 記者游振昇／即時報導

68歲的香港家事管家飽受退化性關節炎所苦，要天天吃止痛藥才能維持正常生活，若不服藥就寸步難行、疼痛到失眠，長期下來止痛藥越吃越多、藥效也越重，家庭醫師提出停藥警告，建議手術置換人工關節，她在港等3年排不上手術，決定來台至光田綜合醫院醫療旅遊，終於換上人工關節。

盧女士表示，她左膝蓋已經嚴重退化，吃藥止痛也只能步行30分鐘，家庭醫師警告她不可以再口服止痛藥，否則將有傷身風險， 她3年前在港預約手術卻遲遲等不到通知，自己的朋友更已等候長達5年，兒女看她忍耐膝痛已到極限，決定帶著她、在朋友推薦下到台灣光田綜合醫院觀光醫療。

盧女的女兒指出，媽媽擔任管家，每天工作就是拖地、擦窗、爬樓梯，比起一般人更頻繁彎曲膝蓋，大約在30年前就感覺到膝蓋不舒服，大約6年前開始明顯疼痛需口服止痛藥，後來也因為膝痛提早退休在家休養，然而即使不上班、天天吃止痛藥，膝蓋仍讓媽媽痛到失眠。

治療盧女的光田綜合醫院骨科部醫師蕭敬樺表示，透過X光可見病患雙腿膝蓋都有退化性關節炎，其中左膝內側骨軟骨嚴重磨損，明顯內翻變形，診斷為重度退化性關節炎；右膝則屬中度退化，兩腳站姿已大幅度歪斜。病患初就醫疼痛指數達8-9分，幾乎無法行走，生活品質大受影響。

蕭敬樺推測，病患左膝發病早、疼痛明顯，因此身體走路重心逐漸右傾，進而致右膝也出現中度的退化性關節炎，兩膝都有病灶才會寸步難行。建議病患先開刀置換重度退化的左膝蓋，手術可立竿見影止痛，同時也協助病患調整歪斜的下肢重心軸線，不僅在術後更好走路，還能延長人工關節壽命，也提醒患者要積極復健訓練，學習正確的走路平衡，就可有效減緩右膝疼痛以及退化速度。

蕭敬樺強調，罹患退化性關節炎是否要置換人工關節？必須經醫病討論、專業評估，主要考量患者生活品質，再由X光協助診治。臨床可見患者膝蓋嚴重退化，但疼痛指數低或活動量少、對生活影響小，就可以考慮先改變生活型態、運動訓練或口服止痛藥等手術以外的治療方式，最好找有經驗的骨科醫師評估。

退化性關節炎是普遍的骨科疾病，主要和身體老化有關，好發在中高年齡層。研究調查，65歲以上的長輩每2人就有1人的膝蓋出現程度不一的退化症狀，這是因為膝關節長期磨損、發炎造成，也可能是過去的膝蓋舊傷造成。

許多膝關節不適的長輩會擔心加速關節磨損而久坐不運動，蕭敬樺醫師提醒，適度的運動是有益於關節活動度、增加肌力，久坐不動反而會提高心血管、慢性疾病的風險。若擔心影響膝蓋，游泳或在泳池中慢步是很不錯的方法，另外，所有運動要確實熱身，且只要感覺到膝蓋不適就要適可而止，日常生活則要控制體重，避免半蹲、蹲下或跪的姿勢。

一名香港管家來台換人工膝關節，手術前後對照。圖/光田醫師提供
一名香港管家來台換人工膝關節，手術前後對照。圖/光田醫師提供
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