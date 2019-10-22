衣服可以換季囉 彭啟明：下周北部、東北部秋意漸濃

2019-10-22 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明說，預期下周北部、東半部溫度有機會逐漸降低，中南部稍晚些，衣服可以換季，長袖多一點、短袖留幾件就可以。

彭啟明在臉書發文說，台灣仍維持東北風型的天氣，北東較陰沉，鄰近山區或迎風面偶有局部陣雨，不過目前的水氣稍少一些，多數時間晴朗。今天清晨開始北部許多地方已跌破20度，甚至不少的自動氣象站才17-19度，提醒穿著要調整。他預期周四、五時水氣將會稍微增多，降雨面積大一些，北東較為濕涼。

他指出，大致上，這周都維持東北風的天氣，但到下周預期北方高壓逐漸醞釀，有機會逐漸降溫，10月底、11月有秋意漸濃的感覺，在北部東半部特別有感，中南部稍晚些。

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彭啟明表示，中南部持續穩定的天氣，所以大氣擴散條件略差，加上午後的光化反應，預期空氣品質略差一些，大致上午後到傍晚有機會到達敏感族群不健康等級，敏感族群要稍微留意。

他說，今年第20號颱風浣熊在昨天已經變性為溫帶氣旋，高緯度走得很快，已經跑到日本東北，今天上午在關東水氣較多，但預期逐漸放晴，日本東北也將在今天下午逐漸轉晴。另外第21號颱風博羅依，附近環境的發展條件相當好，持續增強中，有增強為近強颱的機會，預計在日本南方海面轉彎，預期對日本威脅減輕不少。