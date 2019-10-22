新北雙溪破16度 吳德榮：至周四水氣偏少

2019-10-22 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



今天清晨因輻冷卻、氣溫偏低；平地最低溫出現在上午6時，新北市雙溪只有15.7度，苗栗16度，明顯偏涼。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天至周四受東北風影響，水氣偏少，北台灣及花東白天舒適、早晚涼，中南部則是白天微熱。

吳德榮指出，最新（21日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，至周四北台灣及花東為多雲時晴，白天舒適、早晚涼；北海岸、北部山區及東半部山區有零星短暫降雨的機率。中南部為晴時多雲、白天微熱、早晚涼；午後南部山區有局部零星降雨的機率。今日各地氣溫：北部19至28度、中部19至31度、南部20至32度、東部19至29度。

他說，到了周五、周六（25、26日）東北風的水氣稍微增加；北部、東半部局部零星降雨的機率略增，仍以北海岸、北部山區及東北部機率較高；下周日、下周一（27、28日）水氣減少；迎風面降雨機率降低。

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颱風動態方面，吳德榮表示，浣熊昨晚已變性為溫帶氣旋，向東北加速，邊緣將給日本本州帶來一些降雨。至於中颱博羅依因途經海洋熱含量高、垂直風切小的環境，快速增強，不排除未來有增強至接近強烈颱風。不過依中央氣象局最新（22日2時）路徑潛勢預測圖顯示，博羅依呈現大迴轉的特徵，全程都在日本的東南方海面，與陸地有一段距離，不會侵日。

中央氣象局指出，今天天氣跟昨天相當類似，各地大多為多雲時晴的天氣，僅大台北及東半部地區偶有零星短暫雨，南部山區午後亦有零星陣雨；溫度方面，各地低溫約19至22度，清晨輻射冷卻效應影響，台南以北空曠地區及北部近山區低溫較低，白天高溫北台灣及宜花約26至28度，整天舒適到稍有涼意，中南部及台東約29至31度。