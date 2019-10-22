他每打羽球就胃痛 檢查出爐嚇出冷汗馬上戒菸

2019-10-22 07:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／即時報導



1名40多歲上班族常下班後跟同好打羽球，最近常打一陣子就感覺胃部悶痛，以為是太激烈拉傷腹肌，因一再重複出現，他到醫院看家醫科，醫師確認是上腹痛，但不像是胃病，安排做心電圖也很正常，建議抽血檢查，發覺心肌酶超標，進一步追查才知他的右冠狀動脈末端已100%阻塞。

「這是很特殊的心肌梗塞病例，這名患者的右冠狀動脈末端雖然完全阻塞，因有左迴旋支動脈循環幫忙，所以平時血壓都很正常，也不會感覺那裡不舒服，只是打一陣羽球就出現上腹悶痛現象，休息一下又感覺沒事了。」彰化縣員榮醫療體系心臟科醫師陳裕峰說，幸好患者及早就醫檢查，家醫科醫師的專業和警覺性也高，患者住院接受心導管手術後已出院，也決心戒菸。

陳裕峰說，一般急性心肌梗塞主要分成2大類型，即ST段上升、非ST段上升。ST段上升的心肌梗塞通常代表心臟的冠狀動脈血管，可能有完全阻塞的現象，症狀比較明顯，但這名上班族屬非ST段上升的心肌梗塞，平常沒什麼症狀，心電圖也不會呈現出來，很容易被忽視，因而危險性更高。

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員林市這名男性上班族的生活和工作都很正常，一看就是經常運動的身材，他很重視運動養生，每星期至少3天下班後會到附近的學校活動中心，與同好打羽球。10月7日他到員榮醫療體系員生醫院掛家醫科，表明最近常在打羽球時感覺胃部悶痛，但只要休息一下就好了，擔心是不是胃出問題，或打球太激烈留下腹肌拉傷的後遺症？

家醫科醫師黎雨青仔細諮詢患生的生活習慣和悶痛發生的過程，得知他有二十多年菸齡，尤其都是在打一陣子球後出現上腹不適症狀，研判應該不是單純的胃病，懷疑心血管可能有狀況，安排做心電圖後，發現心跳很正常。黎雨青說，他還是認為問題不單純，再安排患者抽血檢查。

抽血檢驗報告顯示患者的健康狀況非常好，但心肌酶指數明顯超標，這名上班族接受黎醫師的建議，當場辦理住院手續作進一步檢查。