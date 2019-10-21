威力彩頭獎開出 彩券行：最近狗屎掃不完就知有大獎了

2019-10-21 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



威力彩頭獎金額6.6億元在基隆市暖暖區暖暖街的好運來彩券行開出，由一人獨得。好運來女老闆晚間表示，3年前也曾開出過今彩頭獎「我一直很有信心」。

女老闆指出，最近帶狗上門的客人特別多，尤其這兩天門前狗屎都掃不完，心理就有預感，財神爺要降臨了，果然開出頭獎，真的是「狗來富」。

至於明天要怎麼慶祝？好運來彩券行老闆笑說，因為實在太開心太興奮了，還沒想到。

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今晚開出威力彩大獎，創下今年第2高頭獎紀錄，也是今年第4次開出威力彩頭獎。

台彩表示，威力彩首次在基隆開出。大樂透則在基隆開出了八次，其中光是暖暖就開出4次大樂透頭獎，加上今晚的威力彩，就是有5個頭獎獎落暖暖。