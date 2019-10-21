大溪花海農場開萬聖趴 10月壽星免費入場、同行享優惠
2019-10-21 19:04
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
秋高氣爽最適合出門踏青賞花，大溪花海農場將10月主題訂為豐盛驚喜萬聖趴，原本入園門票每人150元，若是10月份壽星前往參觀，就可以免費入園，甚至餐廳用餐可享有8折，同行朋友優惠120元。
位於桃園大溪的大溪花海農場，占地17公頃，種植超過400萬株的花卉，號稱是北台灣規模最大花卉農場。除了賞花之外，大溪花海農場內放置許多摩艾巨石像，置身其中彷彿來到復活節島，也成了許多遊客到此必拍照打卡留念的特色景點。
此外，大溪花海農場內設有歐式大型花園景觀，其中，英國館曾在台中花博展出，受到不少國際競賽肯定。為了讓遊客猶如到國外的體驗，特別提供租借英式宮廷服，半小時300元，可四處拍照留念。另因應萬聖節活動，也提供萬聖節風格野餐2人499元，需事前預約。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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迎接萬聖節到來，大溪花海農場將10月主題訂為豐盛驚喜萬聖趴，凡是10月生日的壽星前往園區，就可以享有門票免費優惠，園區內梵谷餐廳用餐，壽星本人還可以享有8折優惠。另同行的友人則可以折扣30元，享有門票120元優惠，限定小客車4人以內。
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