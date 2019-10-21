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好市多CP值超高「起司神品」 網爆動：快來囤貨！

2019-10-21 19:19聯合新聞網 綜合報導

日前有一名網友分享他到好市多購物時，發現一款「起司神品」不僅價格便宜還有多種吃法...
日前有一名網友分享他到好市多購物時，發現一款「起司神品」不僅價格便宜還有多種吃法，讓網友紛紛暴動囤貨。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
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美式賣場「Costco好市多」由於時常推出許多經濟實惠的商品，因此深受許多消費者喜愛，不定期推出的限量商品也時常造成民眾瘋狂搶購。日前就有一名網友在「Costco好市多商品經驗老實說」分享，他到好市多購物時，發現一款「起司神品」不僅價格便宜還有多種吃法，讓網友紛紛暴動直呼「冰箱必備品，趕快來囤貨了！」

原PO在文中表示，近日在好市多發現一款名為「哈伐第切片乾乳酪」的起司商品，原價本要289元打折後折60元變特價229元，不僅如此原PO還提到買來夾麵包、漢堡，或是做成焗烤派都超級對味，烤過後還有淡淡的奶香、微微的牽絲，而且完全不鹹，也沒有任何臭味，很適合天天烤來吃，他也開玩笑的說「恨好市多讓人失控，聽說一年才一次，吃過一定要囤」，但由於原PO的冰箱太小，所以每次都只能囤一包，還提醒網友冰箱不冷的千萬別買，因為會讓該商品發霉「不會保存的千萬不要買！」

PO文一出後立刻引來網友熱議，並留言「今天看到一個男生直接拿了3包，我也默默地拿了一包回家吃吃看」、「我真的被燒到了...」、「這款真的很好吃，冰箱必備品」、「夾土司烤過很好吃而且不會鹹還會牽絲，做蛋餅也很好吃」、「這個真的很好吃，吃掉好幾包了！成分也很單純！」。

也有起司控的網友表示「全聯也有賣，只是比較貴」、「我天天配吐司吃欸，真的超級好吃的」、「身為起司控的我怎麼搶都搶不到，每次去都被掃光，好多分店都賣完了，有點小失望」、「吃起來是高級的味道，但比較淡一些」。

此款起司不僅可以搭配麵包、漢堡，還有多種美味吃法。圖擷自Costco好市多商品經...
此款起司不僅可以搭配麵包、漢堡，還有多種美味吃法。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
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好市多Costco
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