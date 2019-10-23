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自我檢測+正確補鈣 安怡攜手骨質疏鬆症學會讓你「超敢動」

2019-10-23 00:00聯合線上 文／林榮芳

響應10月20日世界骨質疏鬆日，成人高鈣奶粉知名品牌安怡和中華民國骨質疏鬆症學會12日於華山文創園區攜手舉辦「安怡超敢動-打造健康行動力」活動，向民眾推廣骨骼健康衛教，現場也幫民眾進行骨密度檢測，並提醒40歲以上國人，「補鈣不中斷，才是維持健康行動力的關鍵！」

圖／報系提供
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台灣成年人鈣質攝取量全球平均排名偏低，且根據網路調查，每４人就有1人持續補鈣時間不超過半年，40歲以上民眾不僅長期鈣質攝取不足，中斷補鈣情形也相當嚴重，隨著年齡增加，鈣質持續流失，大大危及行動力。因此，安怡連續10年和骨鬆學會藉由活動一同推廣骨骼健康的重要性，並提醒長青族群補鈣除了「持續不中斷」，更需同步留意「鈣質吸收」。

補鈣方式錯誤百出難補到位

成年人每人每天鈣質攝取量應是1,000毫克，但根據調查國人平均僅攝取587毫克，即便自認有在補鈣的人，96%沒有每天攝取足1,000毫克的鈣質，有83%的民眾則並非每天都有持續補，另外有93%因「達到建議攝取量有困難」、「忘記吃」、「被其他補充品吸引」而中斷補鈣。中華民國骨質疏鬆症學會理事長林高田醫師表示，補鈣後又中斷、沒有天天補鈣、鈣質攝取量不足，都是補鈣的錯誤方式，骨骼健康狀況仍亮紅燈。

林高田醫師又指出，在持續補鈣後又中斷，1~2年後骨密度接近未曾補鈣時的數值、甚至更低。當鈣攝取不足時，蝕骨細胞會促進骨骼分解釋放鈣質進入血液以維持血鈣穩定，補鈣能讓血液需要鈣質時不侵蝕骨骼，但突然中斷補鈣，又會因血鈣濃度的需求，從骨頭釋出更大量鈣質到血液中維持平衡，造成骨質密度急速下降。

或許有人僥倖認為，既然如此從一開始就不要補鈣就好？林高田醫師形容，骨鈣就像是儲存在銀行裡的錢，即便存款很多如果不持續補充，鈣質終有天會消耗殆盡，「雖補了中斷會變低，但相較從來不補反而更慘！」種種錯誤補鈣觀念，正是為什麼骨鬆學會與安怡連續10年不間斷合作推廣骨骼保健知識，也希望民眾補鈣能不間斷持續維持良好行動力。

3步驟打造骨骼健康行動力

圖／報系提供
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「安怡超敢動」活動現場推出「行動力檢測」、「行動力教室」、「好鈣補給站」闖關3步驟，除了提供專業骨密度檢測，更結合「肌力、平衡感、柔軟度」完整測量，幫助民眾了解自身骨骼與行動力狀況，若檢測發現行動力不足，現場亦有教練提供專業指導，讓民眾回家可經由自我訓練，維持骨骼健康。最後一站「好鈣補給站」則提供安怡高鈣奶粉現泡牛奶飲品，讓民眾運動過後可以解解熱，特調的高鈣奶茶也讓民眾大讚「好喝！」。

圖／報系提供
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香港商遠東恆天然乳品有限公司行銷協理廖怡慎表示，安怡長期以來致力推廣骨骼健康，過去20年已投入超過12億研發費用，為消費者量身訂製多元化骨骼營養素，並和骨鬆學會連續合作10年辦理「安怡超敢動」推廣活動，至今已守護32萬個家庭保健骨骼，相信國人有好的行動力才能追求全家人的幸福力。

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光補鈣不夠還要增加鈣吸收

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中華民國國際排舞協會此次由理事長洪㿢皙率領40多位會員參與「安怡超敢動」活動，今年高齡80歲的洪㿢皙至今仍早中晚教學練舞，體力好的她分享自己的養生妙計，她說，每天早上固定喝一杯牛奶，有持續運動健康還是有差；另一名68歲的李笑蘋女士也分享自己的保健補鈣方式，她每天走操場30分鐘，也會跳舞、打太極來活絡筋骨流流汗，飲食方面將堅果粉或是芝麻粉加在安怡高鈣牛奶中當早餐喝，也因為每天都有持續喝，這次骨質密度檢測0.3在正常骨量範圍內，讓她非常開心，不過肌力略有不足，教練指導的練習動作要回去再加強！

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一般民眾的保健方式不外乎，多喝牛奶、多運動，不過林高田醫師也提醒，每天早晚一杯高鈣牛奶能滿足每日鈣質建議攝取量，另外補鈣最好還能搭配維生素D來幫助鈣質吸收，因此建議每日曬足20分鐘的太陽，透過皮膚吸收製造維生素D，或是經由飲食補充。而高鈣奶粉的好處就在於，相較鮮乳已添加維生素D和其他骨骼所需的營養素，除了補鈣，還能增強鈣吸收，如果平時不愛曬太陽、每日與陽光接觸時間不足20分鐘者，喝有多元化骨骼營養素的高鈣奶粉會是一個很好的選擇。

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多元化骨骼營養素的安怡高鈣牛奶含有2倍優質鈣、維生素D3、蛋白質、鎂等豐富的營養素，平時也可以加入燕麥、五穀粉、杏仁粉等一起飲用，能增添口感、為營養加分，每日飲用2杯喝出強健骨骼，加強走路、跑步、爬坡等行動力。

隨時自我檢測初級預防做起

骨鈣流失無感無痛覺，一般人平時也不會特別前往醫院進行骨質密度儀器檢測，往往在發生意外時才發現骨骼健康狀況不理想，林高田醫師強調，補鈣是一輩子的事，不是有年長者才會有的問題，年輕人成長、女性懷孕，都需要補充鈣質，唯有民眾對骨骼健康具有危機意識，才會從現在起而行開始保健預防，透過飲食與運動雙管齊下，並力行不中斷補鈣，維持滿滿行動力。

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