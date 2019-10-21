「跨虹者」爭人權 抗議人權聯盟排擠

2019-10-21 17:57 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



「跨虹者」21日於圓山大飯店以快閃活動提出訴求。（施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 曾經是同志族群一員，卸下同志身分後的「跨虹者」卻被排擠！國際跨虹聯盟為抗議國際人權聯盟不讓跨虹者參與大會，特意於21日舉辦爭取「跨虹者」人權的國際記者會。圓山大飯店的一場快閃活動現場更集結了眾多跨虹者，齊聲大喊要「自由選擇、保護人權及勇敢跨虹」等口號。

跨虹者散播仇恨？

總統蔡英文21日出席國際人權聯盟第40屆年會，但國際跨虹聯盟成員想參與卻被主辦單位一口回絕。國際跨虹聯盟理事長多曼表示：「曾經身為同志族群的一員，我們是很愛同志族群的，但卻受到同志族群不合理的對待。」直言原本同志族群所提倡的多元價值，完全沒體現在行為上。

多曼說：「發函給國際人權聯盟表達參與意願卻被拒絕。沒有包含『跨虹者』人權的大會根本就是虛偽。」並表示「跨虹者」因跳脫原本同志身分的立場屢屢遭受歧視，更有人質疑「跨虹者」是一群散播仇恨者。

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跨虹者發聲

「跨虹者的生命故事是存在的，即便大家不願正視。」國際跨虹聯盟志工安傑表示，跨虹者要的只是一個簡單的承認。國際跨虹聯盟在全球超過22個國家都有成員，其提倡同志不是天生的，國中小既然有同志教育，也應把「跨虹者」蛻變的故事納入課本裡，讓小朋友理解更多元的角度。

20日開幕的國際人權聯盟論壇，台灣人權促進會會長周宇修、國際人權聯盟主席克里斯多普羅斯及執行長莫羅，皆大力讚賞台灣對維護人權做出的努力，包括曾受16年冤獄後獲得平反的徐自強也出席表示，希望大家持續關注還在獄中的邱和順。

蔡英文總統上台時則表示：「台灣會堅定地與世界各地維護人權價值觀站在同一陣線。」為期4天的人權論壇中將有理事重選及議題探討，包括廢除死刑、轉型正義、移民問題等，將與世界接軌一同探討人權等普世價值。

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