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傳住院醫納勞基法權益受損 衛福部要求醫院說明

2019-10-21 17:15中央社 台北21日電

北市醫師職業工會今天指出，多家醫院曲解法令，導致住院醫師納勞基法後權益受損。衛福部醫事司長石崇良說，將要求被點名醫院1週內提出說明，盼醫院多照顧年輕住院醫師。

住院醫師今年9月1日納入勞動基準法，台北市醫師職業工會今天下午召開記者會，點名國內數間醫院疑鑽法律漏洞、惡搞住院醫師。

台北市醫師職業工會理事長黃致翰舉例，有些醫院契約薪資不透明、取消值班費制度、年休從14天砍成7天等；也有醫院「曲解」勞基法的工時規定，如原來每個月只要工作180餘小時的二線科、門診科，如今必須工作到200小時。

工會秘書長廖郁雯也說，更有醫院拿著工時指引「每週至少休息1天」的規定，讓本來週休二日的住院醫師，如今週六還得出勤，納入勞基法後反而苦不堪言。

衛生福利部醫事司長石崇良下午受訪表示，住院醫師納入勞基法後，相關的勞動權益適用勞基法規定，工會點名的醫院是否違法，要由勞動部認定。

不過，石崇良說，衛福部身為住院醫師的督導機關，將要求被工會點名到的醫院必須在1週內提出說明，希望醫院在符合勞基法外，也要落實對年輕醫師的勞動權益保障。如住院醫師工時本來就比一般勞工要長，給予優於勞基法的保障實屬合理。

石崇良表示，衛福部持續收集住院醫師納入勞基法後的各界意見，也會在年終檢討，了解執行狀況和問題。

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