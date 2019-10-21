傳住院醫納勞基法權益受損 衛福部要求醫院說明

2019-10-21 17:15 中央社 台北21日電



台北市醫師職業工會今天指出，多家醫院曲解法令，導致住院醫師納勞基法後權益受損。衛福部醫事司長石崇良說，將要求被點名醫院1週內提出說明，盼醫院多照顧年輕住院醫師。

住院醫師今年9月1日納入勞動基準法，台北市醫師職業工會今天下午召開記者會，點名國內數間醫院疑鑽法律漏洞、惡搞住院醫師。

台北市醫師職業工會理事長黃致翰舉例，有些醫院契約薪資不透明、取消值班費制度、年休從14天砍成7天等；也有醫院「曲解」勞基法的工時規定，如原來每個月只要工作180餘小時的二線科、門診科，如今必須工作到200小時。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

工會秘書長廖郁雯也說，更有醫院拿著工時指引「每週至少休息1天」的規定，讓本來週休二日的住院醫師，如今週六還得出勤，納入勞基法後反而苦不堪言。

衛生福利部醫事司長石崇良下午受訪表示，住院醫師納入勞基法後，相關的勞動權益適用勞基法規定，工會點名的醫院是否違法，要由勞動部認定。

不過，石崇良說，衛福部身為住院醫師的督導機關，將要求被工會點名到的醫院必須在1週內提出說明，希望醫院在符合勞基法外，也要落實對年輕醫師的勞動權益保障。如住院醫師工時本來就比一般勞工要長，給予優於勞基法的保障實屬合理。

石崇良表示，衛福部持續收集住院醫師納入勞基法後的各界意見，也會在年終檢討，了解執行狀況和問題。