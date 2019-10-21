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住院醫師納勞基法三亂象：薪資不透明、工時長、年休縮水

2019-10-21 16:46聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

住院醫師納勞基法今年9月1日上路，至今逾一個月。北市醫師職業工會接獲許多投訴，多家醫院曲解勞基法，更有醫學中心大鑽法律漏洞，提出更不合理的工作待遇，呼籲衛福部及勞動部正視。

北市醫師職業工會理事長黃致翰表示，住院醫師納入勞基法本是提升醫師勞動權益，但實施至今，卻發現三大現象，包括薪資不透明、工時上線變下限使工時變長，以及年休縮水，讓住院醫師勞動條件更形惡劣。

黃致翰表示，根據勞基法第70條，雇主在簽訂契約時訂立工作規則時，應揭示工時、薪資、薪資發放日期等。但許多私立醫院至今仍沿用未納勞基法時的規定，簽約時僅以「相關管理辦法辦理」帶過，未列詳細薪資，甚至簽約時沒有附上明細辦法，簽約後才公告新的計算方式，讓住院醫師求討無門。

另外，住院醫師以勞基法第84-1條，俗稱責任制為配套，並經勞資雙方多次磋商後達成共識：「輪班制正常工作時間不得超過234 小時，非輪班制正常工作時間不得超過283小時，另每四周正常工作時間加延長工時不得超過 320小時」。

屏東基督教醫院企業工會理事長詹智鈞便表示，曾接獲會員投訴，原本該科4周僅需排班230小時，但醫院人資卻以勞基法為由，要求該會員排滿283小時。

黃致翰表示，許多醫院甚至將原本14天的休假，砍為「符合勞基法」的7天。他表示醫院曲解勞基法本意，將工時上限當作下限，雖無違法，但罔顧勞基法的立法精神。

黃致翰更表示，7月時衛福部曾舉行「住院醫師工時指引修正會議」，會中各醫院也承諾不會趁住院醫師適用勞基法上路而大砍福利，現在形同違背承諾，因此希望相關政府部門能正視此一問題。

黃致翰點名多家醫學中心曲解勞基法，反提出更不合理的工作待遇。記者楊雅棠／攝影
黃致翰點名多家醫學中心曲解勞基法，反提出更不合理的工作待遇。記者楊雅棠／攝影
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