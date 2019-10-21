Fresh Taiwan臺灣原創IP多元 文策院助攻品牌拓當地銷售通路
為期三天，亞洲最具影響力之一的2019上海國際品牌授權展已於10月18日順利落幕。今年由文化內容策進院（TAICCA）首度主辦Fresh Taiwan臺灣原創館，帶領10家公司旗下優秀圖像角色品牌參加上海授權展。臺灣原創館以「臺灣本色」為主題，打造出為IP品牌「保留最多自由空間，孕育最多可能」的展覽場域，在現場引起高度關注，而且平均人潮眾多，堪稱最受歡迎展館之一。
本屆參展品牌以國家隊組團氣勢，吸引眾多相關具權威工作者的青睞。在Fresh Taiwan臺灣館開幕典禮上，亞洲IP授權權威賴皇玉、中國玩具和嬰童用品協會秘書長劉堯、EST時尚共享人才平台創始人黃霞、華納公益音樂人範景翔、上海藝些網路科技總經理劉靜等人特地出席參加。隨後的媒體發布會也獲得眾多當地指標媒體目光，除關注各家優秀品牌後續經營計畫外，也詢問文策院成立後對臺灣文化內容產業的推動策略。
本屆Fresh Taiwan計畫著重支持品牌經紀人隨團參展，強化授權業務洽談成效，文策院更主動與通路商、玩具或嬰童用品商、零售業、教育業、公關廣告業等業內人士，介紹及媒合其與參展品牌洽商，並安排引薦中國玩具和嬰童用品協會、VIP百貨商採購團、凡創集團、孩子王公司，以及三麗鷗公司、日本角色品牌暨授權協會（CBLA）、日本角色經濟數據公司（Character Databank）等重要貴賓至臺灣館參訪，並協助品牌經紀人鏈結國際人脈網絡及跨域資源，布建B2B商務管道，掌握國際市場動向趨勢。許多海外業界人士參訪後紛紛表示，臺灣品牌擅於刻畫多元故事內容、可塑性極高，他們也期望未來透過文策院規劃，雙方交流合作可更加密切廣泛。
文策院不只助攻布建商務通路，未來更將協助臺灣原創品牌與上海「IP MALL機遇中心」等單位合作，讓臺灣品牌於上海當地，以體驗展示空間串接線上與線下活動據點。
參展期間也特別與國際授權業協會（Licensing International）大中華及東南亞區洽談異業結盟。該協會為全球授權業最具影響力與權威性機構，支持如美國拉斯維加斯、英國倫敦、日本東京等國際授權展。文策院期望未來透過與國際授權協會合作，借助協會豐富資源，導入國際師資專業認證課程，架接中介經紀人培育計畫，並共享全球授權業研析報告，深入接軌市場最新趨勢與商機，為臺灣授權產業提供即時商情資訊。
文策院也在本次上海授權展發現，近年中國大陸品牌湧現，知名影視平臺攜網路綜藝劇角色IP亮相，展現當地透過自製節目挾帶的觀眾基礎，也看出其長期打造IP的企圖心。而以「朕知道了」帶起風潮，這類由民間與博物館等文化單位共同合作開發文創商品的商業模式，也在中國大陸持續興盛。此外，由日本帶來的扭蛋與公仔所掀起的盒玩市場熱潮，也是目前值得關注的趨勢。
授權展落幕，各家參展品牌熱度將持續在上海及臺灣限定快閃店延燒，進行系列媒體宣傳活動，引領品牌直接進入當地通路，鏈結潛在買家，擴散參展效益。後續也將規劃舉辦展後交流講座，進行相關成果發表與經驗分享，讓更多Know-How得以傳承累積，永續經營臺灣參與國際IP授權經驗。
本次參展的10家臺灣原創圖像角色包括：三博鹿科技股份有限公司「香蕉人胖胖蕉」、心夢品牌有限公司「愛米莎和夢想方塊動物園」、卡洛特股份有限公司「柯基犬椪椪和果果喵」、弘大藝創有限公司「小八將」、有病制作所股份有限公司「有病兔兔與有病貓貓」、沿途創意媒體有限公司「H.H先生和Lu’s」、迷母國際股份有限公司「Duma和Kuroro」、奧義品牌國際有限公司「灣A麻吉」、愛夢客股份有限公司「扭蛋雞」、赫思西亞品牌創意有限公司「皮寬和白鹿夢」。
【Fresh Taiwan臺灣原創館－上海+臺灣限定快閃店】
攜手10家圖像角色品牌：https://taicca.tw/news/25
上海店面時間：108年10月19日至27日
上海店面地點：上海外灘金融中心(上海市黃浦區中山東二路600號)北區文創里B2層B246號位「ARTSEE藝些」
臺灣店面時間：108年11月15日至17日
臺灣店面地點：松山文創園區(臺北市信義區光復南路133號)「133號共創合作社交誼廳」
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