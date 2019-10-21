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Fresh Taiwan臺灣原創IP多元 文策院助攻品牌拓當地銷售通路

2019-10-21 16:24聯合新聞網 聯合數位文創

圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。
圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。
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為期三天，亞洲最具影響力之一的2019上海國際品牌授權展已於10月18日順利落幕。今年由文化內容策進院（TAICCA）首度主辦Fresh Taiwan臺灣原創館，帶領10家公司旗下優秀圖像角色品牌參加上海授權展。臺灣原創館以「臺灣本色」為主題，打造出為IP品牌「保留最多自由空間，孕育最多可能」的展覽場域，在現場引起高度關注，而且平均人潮眾多，堪稱最受歡迎展館之一。

臺灣原創館吸引眾多人潮，引發超高詢問度。圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。
臺灣原創館吸引眾多人潮，引發超高詢問度。圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。
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本屆參展品牌以國家隊組團氣勢，吸引眾多相關具權威工作者的青睞。在Fresh Taiwan臺灣館開幕典禮上，亞洲IP授權權威賴皇玉、中國玩具和嬰童用品協會秘書長劉堯、EST時尚共享人才平台創始人黃霞、華納公益音樂人範景翔、上海藝些網路科技總經理劉靜等人特地出席參加。隨後的媒體發布會也獲得眾多當地指標媒體目光，除關注各家優秀品牌後續經營計畫外，也詢問文策院成立後對臺灣文化內容產業的推動策略。

本屆參展品牌，以國家隊組團氣勢吸引眾多目光。圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供...
本屆參展品牌，以國家隊組團氣勢吸引眾多目光。圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。
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本屆Fresh Taiwan計畫著重支持品牌經紀人隨團參展，強化授權業務洽談成效，文策院更主動與通路商、玩具或嬰童用品商、零售業、教育業、公關廣告業等業內人士，介紹及媒合其與參展品牌洽商，並安排引薦中國玩具和嬰童用品協會、VIP百貨商採購團、凡創集團、孩子王公司，以及三麗鷗公司、日本角色品牌暨授權協會（CBLA）、日本角色經濟數據公司（Character Databank）等重要貴賓至臺灣館參訪，並協助品牌經紀人鏈結國際人脈網絡及跨域資源，布建B2B商務管道，掌握國際市場動向趨勢。許多海外業界人士參訪後紛紛表示，臺灣品牌擅於刻畫多元故事內容、可塑性極高，他們也期望未來透過文策院規劃，雙方交流合作可更加密切廣泛。

文策院不只助攻布建商務通路，未來更將協助臺灣原創品牌與上海「IP MALL機遇中心」等單位合作，讓臺灣品牌於上海當地，以體驗展示空間串接線上與線下活動據點。

參展期間也特別與國際授權業協會（Licensing International）大中華及東南亞區洽談異業結盟。該協會為全球授權業最具影響力與權威性機構，支持如美國拉斯維加斯、英國倫敦、日本東京等國際授權展。文策院期望未來透過與國際授權協會合作，借助協會豐富資源，導入國際師資專業認證課程，架接中介經紀人培育計畫，並共享全球授權業研析報告，深入接軌市場最新趨勢與商機，為臺灣授權產業提供即時商情資訊。

文策院代表會晤國際授權業協會大中華及東南亞區董事總經理黃玉芬。圖／文化內容策進院...
文策院代表會晤國際授權業協會大中華及東南亞區董事總經理黃玉芬。圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。
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文策院也在本次上海授權展發現，近年中國大陸品牌湧現，知名影視平臺攜網路綜藝劇角色IP亮相，展現當地透過自製節目挾帶的觀眾基礎，也看出其長期打造IP的企圖心。而以「朕知道了」帶起風潮，這類由民間與博物館等文化單位共同合作開發文創商品的商業模式，也在中國大陸持續興盛。此外，由日本帶來的扭蛋與公仔所掀起的盒玩市場熱潮，也是目前值得關注的趨勢。

授權展落幕，各家參展品牌熱度將持續在上海及臺灣限定快閃店延燒，進行系列媒體宣傳活動，引領品牌直接進入當地通路，鏈結潛在買家，擴散參展效益。後續也將規劃舉辦展後交流講座，進行相關成果發表與經驗分享，讓更多Know-How得以傳承累積，永續經營臺灣參與國際IP授權經驗。

本次參展的10家臺灣原創圖像角色包括：三博鹿科技股份有限公司「香蕉人胖胖蕉」、心夢品牌有限公司「愛米莎和夢想方塊動物園」、卡洛特股份有限公司「柯基犬椪椪和果果喵」、弘大藝創有限公司「小八將」、有病制作所股份有限公司「有病兔兔與有病貓貓」、沿途創意媒體有限公司「H.H先生和Lu’s」、迷母國際股份有限公司「Duma和Kuroro」、奧義品牌國際有限公司「灣A麻吉」、愛夢客股份有限公司「扭蛋雞」、赫思西亞品牌創意有限公司「皮寬和白鹿夢」。

【Fresh Taiwan臺灣原創館－上海+臺灣限定快閃店】

攜手10家圖像角色品牌：https://taicca.tw/news/25

上海店面時間：108年10月19日至27日

上海店面地點：上海外灘金融中心(上海市黃浦區中山東二路600號)北區文創里B2層B246號位「ARTSEE藝些」

臺灣店面時間：108年11月15日至17日

臺灣店面地點：松山文創園區(臺北市信義區光復南路133號)「133號共創合作社交誼廳」

品牌上海文創
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